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Тест: что вы знаете о попугаях?
30.10.2017 15:37 — Разное | Sputnik Беларусь
Попугаи – самые популярные домашние птицы. Сегодня в мире больше "прирученных", чем живущих в природе диких попугаев.
Прародители современных попугаев очень сильно отличались от привычных человеку питомцев. Эти птицы интересны не только своей способностью "разговаривать". Перед вами десять фактов, определите, что из них правда, а что ложь.
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Пройдите тест Sputnik и узнайте, какие интересные факты о попугаях вы знаете, а какие - для вас открытие.
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