Тест: что вы знаете о попугаях?

Попугаи – самые популярные домашние птицы. Сегодня в мире больше "прирученных", чем живущих в природе диких попугаев.

Прародители современных попугаев очень сильно отличались от привычных человеку питомцев. Эти птицы интересны не только своей способностью "разговаривать". Перед вами десять фактов, определите, что из них правда, а что ложь.