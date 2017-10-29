Латушко: Беларусь заинтересовала европейских бизнесменов





Как заявил Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси во Франции и по совместительству в Испании Павел Латушко, вполне реально увеличить объем иностранных инвестиций, констатировав рост интереса европейского бизнеса к Беларуси.

"Правительство и дипломатический корпус заинтересованы, чтобы темп роста инвестиций был значительно большим, чем сейчас. Это задача, которая стоит перед нами ежедневно. За последние годы во Франции мы провели около 40 торгово-экономических и инвестиционных презентаций Беларуси - как в Париже, так и во всех региональных столицах. Около 10 презентаций состоялось в Испании, 2 - в Португалии. Мы видим, что интерес к Беларуси у европейского бизнеса есть", - отметил Павел Латушко.

Посольство Беларуси во Франции приняло участие в организации Белорусско-европейского инвестиционного форума, который состоялся 27 октября в Люксембурге, были приглашены 17 французских и испанских компаний, заинтересованных в развитии как инвестиционного, так и торгово-экономического сотрудничества с Беларусью.

На полях форума состоялись переговоры с представителями Центральноафриканской республики и некоторых других стран континента, которые заинтересованы в приобретении белорусской продукции. Планируется, что поддержку в реализации проектов окажут французские компании.

"Мы знаем, что французский бизнес имеет достаточно крепкие связи и силен на рынках африканских стран. 10 октября мы провели белорусско-французско-африканский форум в Париже, в котором приняли участие около 100 представителей африканских и французских компаний. Участвовали также 14 представителей крупнейших машиностроительных предприятий Беларуси. Сейчас тема продвижения белорусской продукции при поддержке французских компаний на африканский рынок является приоритетной", - сказал Павел Латушко.

Африканские страны в основном заинтересованы в приобретении продукции сельскохозяйственного машиностроения, БелАЗов. "По итогам состоявшегося 10 октября форума уже осуществлен первый заказ семи комбайнов "Гомсельмаш" в Нигерию. Это первые поставки, они носят точечный характер, но мы рассчитываем, что они приобретут системный характер, их объем значительно вырастет. Мы видим, что именно африканский рынок сейчас растущий, он очень перспективный. Все аналитические прогнозы показывают, что в ближайшие десять лет ВВП этих стран будет прирастать. А это открывает возможности для поставок нашей техники", - отметил посол.

Он пояснил, почему Беларуси выгоднее работать на Африканском континенте при посредничестве французских компаний. "Наши предприятия работают и напрямую. Но исторически сложилось, что очень сильны позиции французских компаний на этом рынке. Они знают, как общаться с потенциальными партнерами, как находить пути финансирования подобных проектов, поэтому в данном случае посредничество в пользу Беларуси", - добавил посол.

Павел Латушко рассказал о конкретных проектах, уже реализованных в Беларуси с представителями французского бизнеса. "Прежде всего это инвестиции компании Lactalis, которая приобрела молокоперерабатывающее предприятие в Ляховичском районе Брестской области. Инвестиции составили около 5 млн долларов. На встрече во время форума в Люксембурге представители этой компании высказали заинтересованность в увеличении инвестиций в сферу молочной промышленности Беларуси", - сообщил он.

Кроме того, посол отметил успешно реализованный проект по производству детского питания при поддержке французского банка Credit Mutuel. На встрече в Люксембурге присутствовал и представитель крупнейшего концерна Airbus ,сообщает БЕЛТА .

"Это международный концерн, который тесно связан инвестиционно и экономически с Францией. Мы обсуждаем возможности кооперации в производстве запасных частей, поставки техники. Важно, что крупнейший мировой концерн интересуется Беларусью", - подчеркнул Павел Латушко.

Также наблюдается рост интереса испанского бизнеса к Беларуси. "Недавно в Минске состоялось первое заседание комиссии по экономическому и промышленному сотрудничеству между Беларусью и Испанией. Мы видим, что этот рынок может быть очень перспективным и для поставок нашей продукции, и с точки зрения привлечения инвестиций в нашу экономику", - подытожил посол.