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Кочанова: Работу с обращениями граждан необходимо жестко контролировать

30.10.2017 16:05 — Разное | Ежедневник  
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Кочанова: Работу с обращениями граждан необходимо жестко контролировать

Глава Администрации Президента Беларуси Наталья Кочанова на оперативном совещании в Мингорисполкоме отметила необходимость местным органам власти увеличить взаимодействие с населением, во избежание лишних обращений и жалоб.

Местным органам власти необходимо искать новые формы работы с населением, больше общаться с людьми лично. "Работу с обращениями граждан надо взять на самый жесткий контроль, - отметила Наталья Кочанова, обращаясь к главам администраций районов. - Посмотрите другие формы и методы. Это не только субботние прямые телефонные линии, не только приемы в установленные дни. Это дополнительные встречи с населением".

Необходимо больше общаться с людьми на местах и проверять реальные условия их жизни, в том числе, чтобы исключить спекуляции. Идеальный вариант, по мнению главы Администрации, - когда люди идут в низовое звено, и там их вопрос решается. Не создавая вал обращений в вышестоящие органы. Особое внимание Наталья Кочанова обратила на количество вопросов в сфере ЖКХ.

Темы, связанные с уплотнением, расселением, по-прежнему присутствует в повестке дня. Но появилось и много вопросов, касающихся некачественного капитального ремонта. Такого, чтобы после капитального ремонта приходилось еще и устранять недостатки, быть не должно. Это нонсенс, заявила Наталья Кочанова, сообщила БЕЛТА.

"Раз мы говорим о том, что у нас есть выбор среди подрядных организаций, то общайтесь друг с другом. Зачем такая организация, если после ее работы люди обращаются с жалобами? Дайте ей такую характеристику, чтобы она больше ни на один объект не попала. Вы знаете, насколько сейчас актуален вопрос капитального ремонта", - добавила глава Администрации.

Стоит также обратить внимание на органы самоуправления в домах, дворовых территориях, микрорайонах. "Служба заказчика должна работать с населением непосредственно", - уверена Наталья Кочанова.

 
 
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Глава Администрации Президента Беларуси Наталья Кочанова на оперативном совещании в Мингорисполкоме отметила необходимость местным органам власти увеличить...

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