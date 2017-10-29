Парламент Каталонии прекратил работу





Парламент Каталонии признал решение испанского правительства о роспуске и прекратил работу до проведения досрочных выборов.

Назначенное на вторник заседание президиума парламента отменено.

В Мадриде выразили надежду, что досрочные выборы позволят "восстановить правовое государство".

Партия "Левые республиканцы Каталонии", голосовавшая за резолюцию о независимости региона, заявила, что у премьера Мариано Рахоя не было "полномочий" для созыва досрочных выборов. При этом партия намерена участвовать в выборах, чтобы "превратить их в возможность".

Сегодня утром спикер парламента Карме Форкадель — одна из самых рьяных сторонниц провозглашения независимости, появилась в здании. Она официально сохраняет свою должность до проведения досрочного голосования 21 декабря, сообщили РИА Новости .

Каталонский парламент 27 октября принял резолюцию о независимости региона. За нее проголосовали 70 депутатов из 135. При этом документ не опубликовали ни в официальном бюллетене парламента Каталонии, ни в официальном бюллетене правительства автономии. По закону там должны появляться все документы для их вступления в силу.

Спустя час после принятия резолюции сенат Испании утвердил применение 155-й статьи Конституции, которая позволяет ввести в регионе прямое управление Мадрида.

Рахой отстранил от должностей членов женералитета, в том числе главу правительства Карлеса Пучдемона и распустил парламент Каталонии. Пучдемон заявил, что не признает решения испанских властей.