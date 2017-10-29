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В России просят ограничить продажи белорусских комбайнов

30.10.2017 16:57 — Разное | БДГ  
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«Гомсельмаш» может занять четверть российского рынка комбайнов, местные производители просят их защитить от белорусского конкурента.

Российский бюджет компенсирует покупателю своей техники 15-20% от ее стоимости. В 2017 году правительство РФ выделит на эти цели 15,7 млрд российских рублей, но со следующего года картина резко изменится: согласно проекту бюджета, субсидии сократятся почти вдвое, пишет «Коммерсант».

И тут на первый план выходит производитель комбайнов из Гомеля. По оценке ассоциации «Росспецмаш», "Гомсельмаш" продал в РФ в 2015 году 1,3 тысячи комбайнов, в 2016 году — 1,75 тысяч машин. В этом году, по этим прогнозам, продажи еще возрастут до 1,85 тысяч.

Общий объем российского рынка - 7,2 тысяч комбайнов, получается, что продажи белоруской техники составят более 25%.

При чем, по мнению россиян, белорусское государство субсидии для «Гомсельмаша» увеличивает, а в Беларусь продавать российские комбайны нереально из-за небольшого его размера и сложности согласования поставок. Кроме того, белорусская техника дешевле на 15–20%

Российские производители заговорили о недобросовестной конкуренции и просят белорусские комбайны ограничить. И конечно, еще субсидий - не меньше 15 млрд российских рублей.

 
Теги: Гомель
 
 
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«Гомсельмаш» может занять четверть российского рынка комбайнов, местные производители просят их защитить от белорусского конкурента.

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