ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Елизарьев: западный балет — это сплошные русские имена

30.10.2017 17:30 — Разное | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Прославленный мастер сцены, народный артист СССР, лауреат Государственной премии Республики Беларусь Валентин Елизарьев отмечает свой 70-летний юбилей. На протяжении 35 лет маэстро Елизарьев возглавлял главный балетный коллектив нашей страны, пройдя путь от главного балетмейстера до директора и художественного руководителя балетной труппы в Большом театре Беларуси.

Елизарьев: западный балет — это сплошные русские имена
© Sputnik / Виктор Толочко
Елизарьев: юбилейный "Спартак" буду смотреть из будки осветителей
10

"То, что существовал балет в Беларуси в XVIII-м веке, то, конечно от него ничего не осталось в XIX-м. И собственно говоря, в начале XX-го века балет вновь пришел из России в Беларусь. Что можно сказать о минском балете? Это слияние московской и ленинградской школ. Я так считаю, что могуч русский балет, такого нет нигде", — говорит Елизарьев.

На белорусской сцене Валентин Елизарьев поставил балеты "Кармен-сюита" (1974), "Сотворение мира" (1976), "Тиль Уленшпигель" (1978, 2004), "Спартак" (1980), "Щелкунчик" (1982), "Кармина Бурана" (1983), "Болеро" (1984), "Весна священная" (1986, 1997), "Ромео и Джульетта" (1988), "Дон Кихот" (1989), "Страсти (Рогнеда)" (1995), "Жар-птица" (1998), "Спящая красавица" (2001), ставшие эпохой в развитии национального хореографического искусства. Многие из них стали визитными карточками белорусского искусства за рубежом, а имя хореографа стало одним из важнейших имен белорусского балета.

На сцене Национального академического Большого театра оперы и балета Беларуси завершаются генеральные репетиции восстановленного специально к юбилею мастера его балета "Спартак". В торжественной обстановке он будет показан во вторник, 31 октября. Личное поздравление Валентину Елизарьеву с юбилеем направил президент Беларуси Александр Лукашенко.

Беседу с Валентином Елизарьевым слушайте в аудиозаписи радио Sputnik Беларусь.

 
 
Ссылка на источник 40
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Радио Sputnik Беларусь в день 70-летнего юбилея народного артиста СССР Валентина Елизарьева предлагает фрагмент беседы с легендарным балетмейстером о белорусском,...

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Польский инвестор планирует создать погрузочный терминал на станции Брузги
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика