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Елизарьев: западный балет — это сплошные русские имена
30.10.2017 17:30 — Разное | Sputnik Беларусь
© Sputnik / Виктор Толочко
"То, что существовал балет в Беларуси в XVIII-м веке, то, конечно от него ничего не осталось в XIX-м. И собственно говоря, в начале XX-го века балет вновь пришел из России в Беларусь. Что можно сказать о минском балете? Это слияние московской и ленинградской школ. Я так считаю, что могуч русский балет, такого нет нигде", — говорит Елизарьев.
На белорусской сцене Валентин Елизарьев поставил балеты "Кармен-сюита" (1974), "Сотворение мира" (1976), "Тиль Уленшпигель" (1978, 2004), "Спартак" (1980), "Щелкунчик" (1982), "Кармина Бурана" (1983), "Болеро" (1984), "Весна священная" (1986, 1997), "Ромео и Джульетта" (1988), "Дон Кихот" (1989), "Страсти (Рогнеда)" (1995), "Жар-птица" (1998), "Спящая красавица" (2001), ставшие
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Беседу с Валентином Елизарьевым слушайте в аудиозаписи радио Sputnik Беларусь.
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