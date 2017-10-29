Елизарьев: западный балет — это сплошные русские имена

Прославленный мастер сцены, народный артист СССР, лауреат Государственной премии Республики Беларусь Валентин Елизарьев отмечает свой 70-летний юбилей . На протяжении 35 лет маэстро Елизарьев возглавлял главный балетный коллектив нашей страны, пройдя путь от главного балетмейстера до директора и художественного руководителя балетной труппы в Большом театре Беларуси.



© Sputnik / Виктор Толочко Елизарьев: юбилейный "Спартак" буду смотреть из будки осветителей 10

"То, что существовал балет в Беларуси в XVIII-м веке, то, конечно от него ничего не осталось в XIX-м. И собственно говоря, в начале XX-го века балет вновь пришел из России в Беларусь. Что можно сказать о минском балете? Это слияние московской и ленинградской школ. Я так считаю, что могуч русский балет, такого нет нигде", — говорит Елизарьев.

На белорусской сцене Валентин Елизарьев поставил балеты "Кармен-сюита" (1974), "Сотворение мира" (1976), "Тиль Уленшпигель" (1978, 2004), "Спартак" (1980), "Щелкунчик" (1982), "Кармина Бурана" (1983), "Болеро" (1984), "Весна священная" (1986, 1997), "Ромео и Джульетта" (1988), "Дон Кихот" (1989), "Страсти (Рогнеда)" (1995), "Жар-птица" (1998), "Спящая красавица" (2001), ставшие эпохой в развитии национального хореографического искусства . Многие из них стали визитными карточками белорусского искусства за рубежом, а имя хореографа стало одним из важнейших имен белорусского балета.

На сцене Национального академического Большого театра оперы и балета Беларуси завершаются генеральные репетиции восстановленного специально к юбилею мастера его балета "Спартак" . В торжественной обстановке он будет показан во вторник, 31 октября. Личное поздравление Валентину Елизарьеву с юбилеем направил президент Беларуси Александр Лукашенко .

Беседу с Валентином Елизарьевым слушайте в аудиозаписи радио Sputnik Беларусь.