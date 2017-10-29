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СК: завершено расследование дела о смертельном ДТП в Сенненском районе

30.10.2017 17:55 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Завершено уголовное дело по дорожно-транспортному происшествию в конце мая этого года в Сенненском районе. По данным, полученным следствием, 24 мая после 13 часов 20-летняя жительница Витебска управляла принадлежащим ее отцу автомобилем Ford Focus, двигаясь по дороге Богушевск — Коковчино — Немойта.

СК: завершено расследование дела о смертельном ДТП в Сенненском районе
© Sputnik / Виктор Толочко
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В салоне автомобиля на переднем пассажирском сиденье находилась 17-летняя жительница Сенненского района, на заднем — 16-летний и 17-летний жители Богушевска. Они  не были пристегнуты. В какой-то момент обвиняемая превысила допустимую скорость движения — она ехала в направлении Богушевска со скоростью не менее 90 км/ч. По закруглению дороги налево, не справилась с управлением автомобиля, допустила его занос.

"Автомобиль выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем VAZ-2121 под управлением 75-летнего жителя деревни Некрашево Сенненского района. В результате дорожно-транспортного происшествия пассажиры автомобиля Ford Focus (девушка и 16-летний парень) получили тяжкие телесные повреждения, от которых скончались. Водитель и 40-летний пассажир автомобиля VAZ-2121 с тяжкими телесными повреждениями доставлены в учреждение здравоохранения", — рассказала Сахарова.

Установлено, что в момент аварии обвиняемая была трезва. По уголовному делу необходимые экспертизы. Получено заключение по комплексной судебной психолого-психиатрической экспертизе обвиняемой, изучена ее личность. Следователи наложили арест на автомобиль Ford Focus, а также на имущество обвиняемой.

Ей предъявлено обвинение по части 3 статьи 317 Уголовного кодекса Республики Беларусь — нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц и причинение тяжкого телесного повреждения. Предварительное расследование завершено. Материалы уголовного дела переданы в суд для рассмотрения.

Комментарий официального представителя УСК по Витебской области Светланы Сахаровой слушайте в аудиозаписи на радио Sputnik Беларусь.

 
Теги: Витебск
 
 
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