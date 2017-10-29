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Польский инвестор планирует создать погрузочный терминал на станции Брузги

30.10.2017 17:25 — Разное | Ежедневник  
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Польский инвестор планирует создать погрузочный терминал на станции Брузги

Как сообщил директор ООО "ОТ Логистик Бел" Павел Петров, польский инвестор собирается построить погрузочный терминал на железнодорожной станции Брузги.

Осуществлять инвестиционную деятельность ООО "ОТ Логистик Бел" планирует на территории СЭЗ "Гродноинвест". Соответствующий протокол подписан на полях Белорусско-европейского инвестиционного форума в Люксембурге.

По словам Павла Петрова, инвестиции в проект составят около 15 млн евро. "Строительство терминала поспособствует увеличению транзитного грузопотока через Беларусь. Речь идет о контейнерных поездах из Китая до Атлантического океана в рамках строительства возрождаемого Шелкового пути", - рассказал он.

В настоящее время ведутся проектировочные работы. Строительство может быть завершено в 2019 году. ООО "ОТ Логистик Бел" входит в состав логистического холдинга ОТ Logistics, который на протяжении более 70 лет предоставляет полный спектр транспортных, экспедиционных и логистических услуг, сообщила БЕЛТА.

Основными географическими направлениями деятельности являются Германия, Бельгия, Нидерланды, Австрия, Польша, Чехия, Словакия, Венгрия.

 
 
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Как сообщил директор ООО "ОТ Логистик Бел" Павел Петров, польский инвестор собирается построить погрузочный терминал на железнодорожной станции Брузги.

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