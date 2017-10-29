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Ураган "Герварт": порывы ветра в 20 м/с зафиксирован в деревне Дубно

30.10.2017 18:10 — Разное | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 30 окт – Sputnik. Порывы ветра скоростью 20 метров в секунду были зафиксированы в понедельник в деревне Дубно Гродненской области, свидетельствуют данные Республиканского центра по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды.

Ураган "Герварт": порывы ветра в 20 м/с зафиксирован в деревне Дубно
© Sputnik / Виктор Толочко
"Герварт" пришел в Беларусь: порывы ветра - до 24 м/с

Оранжевый уровень опасности был объявлен белорусскими синоптиками на понедельник и вторник – в республику пришел ураган "Герварт", который бушевал на выходных в Польше, Чехии, Германии, Венгрии и Словакии.

Уже в понедельник белорусы были предупреждены о сильном ветре. На данный момент самые сильные порывы ветра – 20 метров в секунду – были зафиксирован днем 30 октября в деревне Дубно.

Ожидается, что во вторник 31 октября "Герварт" будет двигаться в сторону России и постепенно ослабеет. Объявлен оранжевый уровень опасности и на 31 октября, а в российской столице власти уже дали штормовое предупреждение.

 
Теги: Минск
 
 
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Оранжевый уровень опасности из-за плохой погоды объявлен в Беларуси и на 31 октября.

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