МИНСК, 30 окт – Sputnik. Порывы ветра скоростью 20 метров в секунду были зафиксированы в понедельник в деревне Дубно Гродненской области, свидетельствуют данные Республиканского центра по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды.

Оранжевый уровень опасности был объявлен белорусскими синоптиками на понедельник и вторник – в республику пришел ураган "Герварт", который бушевал на выходных в Польше, Чехии, Германии, Венгрии и Словакии.

Уже в понедельник белорусы были предупреждены о сильном ветре. На данный момент самые сильные порывы ветра – 20 метров в секунду – были зафиксирован днем 30 октября в деревне Дубно.

Ожидается, что во вторник 31 октября "Герварт" будет двигаться в сторону России и постепенно ослабеет. Объявлен оранжевый уровень опасности и на 31 октября, а в российской столице власти уже дали штормовое предупреждение.