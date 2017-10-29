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Зименко о Поплавском: благодаря ему суровый стиль обрел новое лицо

30.10.2017 19:00 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Печальная весть для белорусского искусства пришла 30 октября — на 87-м году ушел из жизни народный художник Беларуси Георгий Поплавский, которого коллеги по цеху и поклонники изобразительного искусства называли "мэтром белорусской графики". Прощание с народным художником состоится 1 ноября в здании Национальной академии наук Беларуси.

Зименко о Поплавском: благодаря ему суровый стиль обрел новое лицо
© Sputnik/ Евгений Коктыш
Умер народный художник Беларуси Георгий Поплавский

"Конечно, это трагическое событие для белорусской графики. Он и его супруга внесли большой вклад. В первую очередь, Поплавский — это замечательный автор-путешественник, и я специально не говорю "был", потому что его удивительные серии и путешествия по Белому морю и северу тогда еще Советского Союза, и Индия, и Африка — они остаются с нами", — сказал Зименко.

Искусствовед отметил, что ему посчастливилось работать с Георгием Поплавским над каталогом, который был посвящен творчеству самого народного художника, его супруги и дочери.

"Могу сказать, что благодаря ему суровый стиль в белорусском, да и в советском изобразительном искусстве обрел очень интересное лицо. Он смог, используя стилистику суровости и свой взгляд, показать нам другие страны, очень интересные пейзажи и интересных людей", — рассказал Зименко.

Собеседник Sputnik назвал народного художника Беларуси Георгия Поплавского человеком незаурядного интеллекта, с живым чувством юмора, которому было небезразлично нынешнее состояние изобразительного искусства.

Фрагмент беседы с искусствоведом Александром Зименко слушайте на радио Sputnik Беларусь.

 
 
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Искусствовед Александр Зименко, принимавший участие в составлении каталога работ Георгия Поплавского, на радио Sputnik Беларусь вспоминает о знакомстве и совместной...

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