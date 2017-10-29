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Побег кота Мартика в аэропорту Минск попал на видео
30.10.2017 19:24 — Разное | Sputnik Беларусь
Инцидент произошел в минувшее воскресенье, 29 октября, в Национальный аэропорт Минск. Пассажиры из Санкт-Петербурга, перевозившие с собой четырех котов, следовали в Женеву. Когда хозяева животных сдавали багаж и проходили регистрацию на рейс,
На видео видно, как представители таможенной службы, как и представители ветеринарного контроля не присутствовали и операций таможенного контроля (таможенного досмотра) не проводили.
Владелец кота и его спутники своевременно прошли необходимые таможенные процедуры и вылетели в Женеву вместе с оставшимися животными, которые благополучно прошли ветеринарный контроль.
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Животное вторые сутки ищут на территории Национального аэропорта. Хозяева обратились с просьбой помочь найти питомца. Смотрите на видео момент побега молодого...
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