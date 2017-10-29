Побег кота Мартика в аэропорту Минск попал на видео

Инцидент произошел в минувшее воскресенье, 29 октября, в Национальный аэропорт Минск. Пассажиры из Санкт-Петербурга, перевозившие с собой четырех котов, следовали в Женеву. Когда хозяева животных сдавали багаж и проходили регистрацию на рейс, один из питомцев вырвался, оцарапав людей, и убежал .



© Pixabay Кота Мартика ищут в Национальном аэропорту Минск вторые сутки

На видео видно, как представители таможенной службы, как и представители ветеринарного контроля не присутствовали и операций таможенного контроля (таможенного досмотра) не проводили.

Владелец кота и его спутники своевременно прошли необходимые таможенные процедуры и вылетели в Женеву вместе с оставшимися животными, которые благополучно прошли ветеринарный контроль.