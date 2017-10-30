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Паралимпийская чемпионка Владыкина вышла на подиум на Неделе моды

30.10.2017 22:47 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Владыкина вышла на подиум в летнем платье, разработанном модельером Михаилом Кравцом из Казахстана.

Пловчиха Олеся Владыкина — заслуженный мастер спорта РФ. В ее копилке — золото Паралимпиад в Пекине и Лондоне и мировые рекорды на 100-метровой дистанции брассом.

 
 
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Двукратная чемпионка Паралимпийских игр, а также обладательница мирового рекорда Олеся Владыкина приняла участие в Неделе моды в Москве. Смотрите на видео, какую...

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