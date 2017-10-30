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Равков отправился в Китай обсудить вопросы сотрудничества

30.10.2017 20:11 — Разное | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 30 окт – Sputnik. Визит министра обороны Беларуси Андрея Равкова в Китайскую Народную Республику начался в понедельник, сообщило белорусское оборонное ведомство.

Равков отправился в Китай обсудить вопросы сотрудничества
© AFP/ STR
Китай бесплатно поставит в Беларусь партию броневиков CS/VN3

"С 30 октября начался официальный визит Министра обороны Республики Беларусь генерал-лейтенанта Андрея Равкова в Китайскую Народную Республику", – говорится в сообщении Минобороны.

По информации министерства, планируется, что в Китае Равков проведет встречи с заместителем председателя Центрального военного совета КНР Сюй Циляном, а также с министром обороны Чан Ваньцюанем.

В Минобороны отметили, что в ходе переговоров стороны обсудят вопросы развития двустороннего военного сотрудничества между Беларусью и Китаем.

В текущем году Минобороны заявило, что Китай бесплатно поставит в Беларусь партию бронеавтомобилей CS/VN3 в рамках соглашения о безвозмездной военно-технической помощи. Весной 2015 года из КНР в ВС Беларуси поступили автомобили FAW HongQi L5, а ранее – автомобили DongFeng Mengshi EQ2050.

 
Теги: Минск
 
 
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Планируется, что глава Минобороны в КНР встретится с высшим начальством оборонного ведомства Поднебесной.

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