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Равков отправился в Китай обсудить вопросы сотрудничества
30.10.2017 20:11 — Разное | Sputnik Беларусь
МИНСК, 30 окт – Sputnik. Визит министра обороны Беларуси Андрея Равкова в Китайскую Народную Республику начался в понедельник, сообщило белорусское оборонное ведомство.
"С 30 октября начался официальный визит Министра обороны Республики Беларусь генерал-лейтенанта Андрея Равкова в Китайскую Народную Республику", – говорится в сообщении Минобороны.
По информации министерства, планируется, что в Китае Равков проведет встречи с заместителем председателя Центрального военного совета КНР Сюй Циляном, а также с министром обороны Чан Ваньцюанем.
В Минобороны отметили, что в ходе переговоров стороны обсудят вопросы развития двустороннего военного сотрудничества между Беларусью и Китаем.
В текущем году Минобороны заявило, что Китай
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Планируется, что глава Минобороны в КНР встретится с высшим начальством оборонного ведомства Поднебесной.
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