Первая ступень ракеты Falcon 9 загорелась при посадке

В понедельник, 30 октября, многоразовая ракета-носитель Falcon 9 компании Space X стартовала с мыса Канаверал во Флориде. Она успешно вывела на орбиту южнокорейский спутник Koreasat-5A, который предназначен для обеспечения связи в странах Юго-Восточной Азии в течение 15 лет. Нештатная ситуация произошла, когда Falcon 9 совершал приземление на плавучую платформу —загорелась нижняя часть ракеты.

Вместе с тем компания Space X сообщила, что приземление первой ступени произошло без каких-либо инцидентов.

Интересно, что в этом году это 13-я миссия ракеты Falcon 9.