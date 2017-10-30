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Первая ступень ракеты Falcon 9 загорелась при посадке

31.10.2017 08:53 — Разное | Sputnik Беларусь  
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В понедельник, 30 октября, многоразовая ракета-носитель Falcon 9 компании Space X стартовала с мыса Канаверал во Флориде. Она успешно вывела на орбиту южнокорейский спутник Koreasat-5A, который предназначен для обеспечения связи в странах Юго-Восточной Азии в течение 15 лет. Нештатная ситуация произошла, когда Falcon 9 совершал приземление на плавучую платформу —загорелась нижняя часть ракеты.

Вместе с тем компания Space X сообщила, что приземление первой ступени произошло без каких-либо инцидентов.

Интересно, что в этом году это 13-я миссия ракеты Falcon 9.

 
 
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Ракета-носитель Falcon 9 вывела на орбиту телекоммуникационный спутник для Южной Кореи. Смотрите на видео посадку базовой ступени Falcon 9.

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