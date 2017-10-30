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Пазюра и Толстиков: Минск примет соревнования по программированию

31.10.2017 08:50 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Очередной четвертьфинал Чемпионата мира по программированию среди студентов Западного региона пройдет в БГУ 1 и 2 ноября. Нынешний соревновательный сезон станет юбилейным — уже двадцатым по счету. Для участия в соревнованиях соберутся более 55 студенческих команд из Беларуси, Латвии, Литвы, Эстонии и Калининградской области РФ.

Четвертьфиналы и полуфиналы Чемпионата традиционно проходят в "ІТ-столицах" регионов, которые собираются на соревнования. В Западном регионе это Санкт-Петербург и Минск как самые крупные города по населению и самые продуктивные в этой сфере.

Пазюра и Толстиков: Минск примет соревнования по программированию
© Pixabay
Четвертьфинал ЧМ по программированию пройдет в новом формате

"Основной успех на Чемпионате заключается в том, что участников и победителей видят все крупнейшие компании. И они с огромным удовольствием, если это еще студент, позовут его на стажировку. А если он завтрашний выпускник, то постараются предложить ему контракт", — сказал Толстиков.

В Чемпионате мира по программированию принимают участие команды из трех человек, каждой предоставляется один компьютер на пять часов. Все это время происходит совместная работа. Члены команды сами разделяют ее: кто-то придумывает алгоритм, кто-то кодирует, кто-то проверяет.

Чемпионат мира по программированию среди студентов является крупнейшим международным соревнованием молодежной элиты мирового программирования. Он проводится ежегодно, начиная с 1977 года, и проходит в три этапа: четвертьфинал, полуфинал и финал. Белорусские команды принимают участие в мировом первенстве с 1995 года. Финальные игры нынешнего года пройдут в апреле 2018 года в Пекине.

Беседу с Екатериной Пазюра и Алексеем Толстиковым слушайте на радио Sputnik Беларусь.

 
Теги: Минск
 
 
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Преподаватели факультета прикладной математики и информатики БГУ Екатерина Пазюра и Алексей Толстиков рассказали радио Sputnik Беларусь о подготовке к...

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