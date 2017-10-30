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Лучшие образы Анатолия Папанова: от комедий до военных ролей

31.10.2017 00:21 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Первую свою роль в кино актер сыграл в 15 лет, но знаменитым стал уже после сорока благодаря комедиям, за которые его обожала вся страна. Однако и в жизни, и на сцене он был скромным интеллигентом, талантливейшим драматическим актером.

О Папанове широкая публика узнала после фильма "Берегись автомобиля", в котором почти все любимые зрителем фразы он придумал сам ("твой дом — тюрьма", "положь птичку" и другие).

Однако военные роли Анатолия Папанова — это особый этап творчества актера и множество незабываемых образов, последним из которых стала роль политического ссыльного в художественном фильме "Холодное лето пятьдесят третьего…"

 
 
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Мир кино и театра отмечает сегодня 95-летие со дня рождения талантливейшего советского актера Анатолия Папанова. Незабываемые роли комедийного и драматического...

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