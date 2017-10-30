Видеофакт: границу Беларуси и Литвы по ночам патрулируют волки

Камеры видеонаблюдения литовской службы охраны границ запечатлели ночью необычный патруль — стаю волков, гуляющих вдоль границы с Беларусью по дороге, которой обычно пользуются пограничники. Как отметили в погранслужбе, по этому маршруту и в это время обычно несут вахту сотрудники охраны границы.

"Вот такое зверское подкрепление", — отметили в погранслужбе.