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Видеофакт: границу Беларуси и Литвы по ночам патрулируют волки
31.10.2017 09:36 — Разное | Sputnik Беларусь
Камеры видеонаблюдения литовской службы охраны границ запечатлели ночью необычный патруль — стаю волков, гуляющих вдоль границы с Беларусью по дороге, которой обычно пользуются пограничники. Как отметили в погранслужбе, по этому маршруту и в это время обычно несут вахту сотрудники охраны границы.
"Вот такое зверское подкрепление", — отметили в погранслужбе.
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Камеры видеонаблюдения запечатлели необычный "волчий патруль" на границе Литвы и Беларуси.
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