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В Подмосковье уничтожили 57 тонн яблок, томатов и сельдерея из Беларуси
31.10.2017 09:59 — Разное | Ежедневник
фото: flickr.com
На полигоне твердых бытовых отходов в Ступинском районе Подмосковья Россельхознадзор уничтожил почти 57 тонн растительной продукции, незаконно ввезенной из Польши.
Как сообщает ведомство, незаконное продовольствие было найдено в грузовом автомобиле, эвакуированном на спецстоянку в районе 33 км МКАД. В машине были обнаружены сельдерей, яблоки и томаты-черри.
Согласно размещенный на сайте Россельхознадзора фотографиям, автомобиль с контрабандным грузом имел белорусский номер, а сама продукция, выращенная в Польше, прибыла в Беларусь из Литвы по заказу минской предпринимательницы.
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На полигоне твердых бытовых отходов в Ступинском районе Подмосковья Россельхознадзор уничтожил почти 57 тонн растительной продукции, незаконно ввезенной из...
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