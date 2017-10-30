Хэллоуин — код идентичности или главное, чтобы костюмчик сидел?

В каждом народе есть своя традиция почитания предков. Это архетип, "базовая врожденная психическая структура". Любовь к отеческим гробам, как сказал поэт.

В Мексике и странах Латинской Америки в эти ноябрьские дни празднуют День мертвых. Он настолько богат формами и содержанием, что включен ЮНЕСКО в список нематериального культурного наследия человечества.

Белорусско-польско-украинские "Деды" воспеты в поэме Адамом Мицкевичем.

В католический День всех святых, восходящий к Апокалипсису Иоанна Богослова, и в православные Родительские субботы христиане вспоминают не только своих родных, но всех, кто жил на земле. Потому что смерть — это второе рождение, на сей раз — в жизнь вечную.

Это остро почувствовал другой поэт, когда сказал, "что все же конец мой — еще не конец: конец — это чье-то начало".

Какие бы народные формы ни принимало поминание умерших, везде оно утверждает связь со своими предками, уважение к ним, надежду на воссоединение в вечности. Потому что таков исходный код человека, такова матрица общечеловеческого коллективного бессознательного, таков признак подобия Творцу.

Вот и Хэлоуин, All Hallows' Eve, День всех святых занимал свое достойное место в ирландско-шотландском мире, восходя к кельтскому Самайну, празднику урожая как символу вечности жизненного круга.

Но у Хэлоуина судьба оказалось особой: оторванный от своих кельтских корней, в плавильном котле сначала англосаксонской, а потом американской культуры он утратил свой главный смысл, то есть почтение к предкам. Шаловливая форма убила величественное содержание. Из всех признаков древности вспыхнул лишь оранжевый цвет тыквенного Светильника Джека, — такой же оранжевый, как мексиканские бархатцы, "цветы мертвых", Flor de Muerto…

А что осталось? Не у англосаксов спрашиваю, у своих интересуюсь. Тени и призраки, "фантазмы" кинопроизводства, маски да тряпье.

…Что примечательно: в наших землях "празднование" исторически кастрированного Хэллоуина происходит очень весело. Что бы на себя ни напялили — маску зомбяка, полуистлевшей ведьмы или сбледневшего кровопийцы, все изображают веселье! О чем ликуем, граждане? О том, что костюмчик сидит? Так ведь улыбка улыбке рознь. В сети это давно заметили и широко цитируют неизвестного поэта "© zh":

Улыбка все преображает,

вот Николай хоть и в гробу,

а улыбается и ясно,

что все у парня хорошо.