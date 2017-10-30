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У белоруса таможенники в Литве изъяли 250 тысяч евро

31.10.2017 10:26 — Разное | Ежедневник  
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У белоруса таможенники в Литве изъяли 250 тысяч евро

Sputnik Литва

Как сообщает таможенная служба Литвы, водитель дорогостоящего Audi задержан, четверть миллиона евро изъята.

Сотрудниками литовской таможенной службы на пропускном пункте Лаворишкес задержан гражданин Беларуси. Сообщается, что на заднем сиденье автомобиля у мужчины было обнаружено порядка 250 тысяч незадекларированных евро. По словам задержанного, он просто забыл задекларировать крупную денежную сумму.

Подозреваемый помещён в камеру предварительного заключения. Ему будут предъявлены обвинения в контрабанде денежных средств. Деньги конфискованы. По данному факту проводится проверка.

Согласно информации литовской таможни, в этом году на литовской границе выявлено незадекларированной валюты на общую сумму в 361 тыс. евро.
 

 
Теги: Курсы валют
 
 
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Как сообщает таможенная служба Литвы, водитель дорогостоящего Audi задержан, четверть миллиона евро изъята.

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