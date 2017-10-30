Финская авиакомпания начнет взвешивать пассажиров перед вылетом

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Финская авиакомпания Finnair в ближайшие дни начнет взвешивать пассажиров в аэропорту перед вылетом.

Компания хочет получать приблизительную информацию об общем весе пассажиров и их ручной клади. Взвешивание будет добровольным, пишут «Ведомости» со ссылкой на информагентство Yle. Информация будет использоваться перевозчиком для оптимизации процесса загрузки и заправки самолетов.

Первые взвешивания пассажиров и их багажа начнутся в ноябре 2017 года на добровольной основе. Вес пассажира будет сообщаться только ему, в базу данные будут вноситься анонимно.

Сейчас Finnair использует данные Европейского агентства авиационной безопасности от 2009 года. Согласно этим данным, вес мужчины и его ручной клади в среднем составляет 88 кг, женщины – 70 кг, ребенка до 12 лет – 35 кг.

Компания также хочет знать, насколько отличается вес пассажира с учетом одежды зимой и летом.

«Летом и зимой вес отличается, люди зимой надевают куртки, теплую обувь и прочую одежду. Также различается ручная кладь деловых путешественников и туристов», - заявила директор по связям с общественностью Finnair Пайви Талквист.

