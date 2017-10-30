Как экономить энергию и силы: 10 бытовых лайфхаков

Дню экономии уже более девяноста лет, но человечество до сих пор не освоило эту опцию в полной мере и по-прежнему задается вопросом "Как экономить?".

Sputnik вооружился полезным изданием "Настольная книга собственника квартиры многоэтажного жилого дома" и собрал 10 лайфхаков о том, как экономить энергию в быту. Выполняя эти простые правила, вы будете беречь и нервы, и время, и деньги — что в нашей жизни тоже немаловажно.