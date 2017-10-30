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Как экономить энергию и силы: 10 бытовых лайфхаков
31.10.2017 11:00 — Разное | Sputnik Беларусь
Дню экономии уже более девяноста лет, но человечество до сих пор не освоило эту опцию в полной мере и по-прежнему задается вопросом "Как экономить?".
Sputnik вооружился полезным изданием "Настольная книга собственника квартиры многоэтажного жилого дома" и собрал 10 лайфхаков о том, как экономить энергию в быту. Выполняя эти простые правила, вы будете беречь и нервы, и время, и деньги — что в нашей жизни тоже немаловажно.
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Ежегодно 31 октября отмечается Международный день экономии.
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