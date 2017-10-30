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В Польше дефицит яиц, вся надежда – на украинскую продукцию
31.10.2017 11:27 — Разное | Ежедневник
фото: news.join.ua
Из-за дефицита и подорожания яиц в магазинах в Польше возлагают большие надежды на соответствующую продукцию из Украины.
Цена одного яйца в Польше сейчас на четверть выше цены в аналогичный период прошлого года. Таких высоких цен на эту продукцию в стране не наблюдалось с 2012 года, пишет
Причин роста цен на яйца в ЕС, в том числе в Польше, обусловлено несколькими факторами: выявление фипронила в яйцах с ферм Нидерландах, Бельгии, Германии, а затем в других странах, проблемы, связанные с сальмонеллой, птичий грипп в Италии.
"Ответом на дефицит яиц, который может сдержать подорожание, может стать продукция из-за нашей восточной границы, в частности, из Украины", - отмечает издание и напоминает, что в середине сентября первая украинская компания начала продавать яйца в ЕС.
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Из-за дефицита и подорожания яиц в магазинах в Польше возлагают большие надежды на соответствующую продукцию из Украины.
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