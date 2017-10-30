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Гончарова: водители разбирались в мелком ДТП, когда в них въехала фура
31.10.2017 11:55 — Разное | Sputnik Беларусь
В утреннем ДТП на Минской кольцевой дороге 31 октября
В связи с ДТП, которое произошло на 15-м километре минской кольцевой автодороги, управлением СК по Минску возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 317 Уголовного кодекса Республики Беларусь.
© Фото: УГАИ ГУВД Мингорисполкома
"Следствие устанавливает следовую картину произошедшего. По обстоятельствам, там остановились автомобили, которые разбирались в произошедшем мелком ДТП, и в них въехала фура", — рассказала Гончарова.
Водитель фуры прошел освидетельствование. Выяснилось, что он находился в состоянии алкогольного опьянения. В выдыхаемом им воздухе, согласно лабораторным исследованиям, было чуть более 1 промилле алкоголя.
"На месте происшествия работала следственно-оперативная группа УСК по Минску, также к осмотру привлекались эксперты управления госкомитета судебных экспертиз и сотрудники ГАИ", — сказала Гончарова.
Расследование продолжается, выясняются все обстоятельства случившегося, назначен ряд экспертных исследований.
Комментарий официального представителя Следственного комитета Юлии Гончаровой слушайте на радио Sputnik Беларусь.
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Официальный представитель Следственного комитета Юлия Гончарова рассказала радио Sputnik Беларусь новые подробности утренней смертельной аварии на минской...
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