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Гончарова: водители разбирались в мелком ДТП, когда в них въехала фура

31.10.2017 11:55 — Разное | Sputnik Беларусь  
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В утреннем ДТП на Минской кольцевой дороге 31 октября один человек погиб на месте, еще один госпитализирован, рассказала собеседница Sputnik. 

В связи с ДТП, которое произошло на 15-м километре минской кольцевой автодороги, управлением СК по Минску возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 317 Уголовного кодекса Республики Беларусь.

Гончарова: водители разбирались в мелком ДТП, когда в них въехала фура
© Фото: УГАИ ГУВД Мингорисполкома
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"Следствие устанавливает следовую картину произошедшего. По обстоятельствам, там остановились автомобили, которые разбирались в произошедшем мелком ДТП, и в них въехала фура", — рассказала Гончарова.

Водитель фуры прошел освидетельствование. Выяснилось, что он находился в состоянии алкогольного опьянения. В выдыхаемом им воздухе, согласно лабораторным исследованиям, было чуть более 1 промилле алкоголя.

"На месте происшествия работала следственно-оперативная группа УСК по Минску, также к осмотру привлекались эксперты управления госкомитета судебных экспертиз и сотрудники ГАИ", — сказала Гончарова.

Расследование продолжается, выясняются все обстоятельства случившегося, назначен ряд экспертных исследований.

Комментарий официального представителя Следственного комитета Юлии Гончаровой слушайте на радио Sputnik Беларусь.

 
Теги: Минск
 
 
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Официальный представитель Следственного комитета Юлия Гончарова рассказала радио Sputnik Беларусь новые подробности утренней смертельной аварии на минской...

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