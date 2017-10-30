Спецназ без дедовщины: испытано на себе

Их Бог — командир. Их Библия — Устав. Их религия — боевое братство. То, что для других недостижимо, — для них норма.

Здесь не бывает невыполнимых задач. Здесь не бросают своих и не отступают. Здесь к природным физическим данным за время службы добавится мастерство. Здесь мальчики станут мужчинами, а мужчинам придут Воля и Характер.

В\ч 3214. Это — СПЕЦНАЗ.

Кто-то их может не любить, кто-то наоборот, завистливо провожает взглядом малиновые береты. Но все как минимум уважают. Минчане, даже сугубо гражданские люди, безошибочно называют номер этой одной из самых закрытых воинских частей. Обычный день необычных солдат прожили и наши корреспонденты.

О том, как прошел этот день в спецназе, читайте в репортаже, который будет опубликован 31 октября в 17:00.