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Спецназ без дедовщины: испытано на себе
31.10.2017 11:51 — Разное | Sputnik Беларусь
Их Бог — командир. Их Библия — Устав. Их религия — боевое братство. То, что для других недостижимо, — для них норма.
Здесь не бывает невыполнимых задач. Здесь не бросают своих и не отступают. Здесь к природным физическим данным за время службы добавится мастерство. Здесь мальчики станут мужчинами, а мужчинам придут Воля и Характер.
В\ч 3214. Это — СПЕЦНАЗ.
Кто-то их может не любить, кто-то наоборот, завистливо провожает взглядом малиновые береты. Но все как минимум уважают. Минчане, даже сугубо гражданские люди, безошибочно называют номер этой одной из самых закрытых воинских частей. Обычный день необычных солдат прожили и наши корреспонденты.
О том, как прошел этот день в спецназе, читайте в репортаже, который будет опубликован 31 октября в 17:00.
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