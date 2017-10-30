Рынок авиаперевозок в Европе: три банкротства и проблемы Ryanair

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За последние полгода процедуру банкротства начали три европейских перевозчика, чьи активы достанутся другим авиакомпаниям. В отрасли говорят о ее дальнейшей консолидации.

27 октября обанкротившаяся авиакомпания Air Berlin в последний раз отправила свой самолет в рейс. Для немецкого рынка пассажирских авиаперевозок это своего рода конец эпохи: почти через 40 лет после своего создания прекращает существование главный конкурент авиакомпании Lufthansa, которая и приобретает большую часть активов Air Berlin, пишет Deutsche Welle .

Однако происходящее на рынке Германии - это лишь часть масштабных изменений, которые переживает европейская отрасль воздушного транспорта. И если судить по последним событиям, эта трансформация довольно быстрая и не всегда безболезненная. Только с мая по октябрь сразу три крупные авиакомпании начали процедуру банкротства: в мае - итальянская Alitalia, в августе - Air Berlin, а в октябре - британская Monarch.

Ryanair сдает позиции?

Не слишком хорошо идут дела и у некоторых лидеров рынка. Речь, прежде всего, об ирландском лоукостере Ryanair. В прошлом году он сместил Lufthansa с первого места в списке крупнейших авиакомпаний Европы по числу перевезенных за год пассажиров. Однако в сентябре авиакомпания Ryanair попала в крайне неловкое положение, когда острый дефицит пилотов, возникший вследствие ошибок в планировании отпусков летного состава, обернулся настоящим ударом по ее репутации.

Перевозчику пришлось отменить более 2 тысяч рейсов, а глава Ryanair Майкл О'Лири впервые в истории компании принес публичные извинения пассажирам и инвесторам. При этом перевозчик согласился признать свою ошибку и предложил пассажирам альтернативные рейсы и выплату компенсации только после вмешательства надзорных органов.

Между тем теперь пилоты Ryanair открыто выражают свое недовольство и воспринимают эту ситуацию как шанс выторговать себе более выгодные условия труда. Если им это удастся, цены на услуги ирландской авиакомпании могут вырасти, что поставило бы под угрозу всю бизнес-модель бюджетного перевозчика.

В борьбе за долю рынка

Внутренние проблемы Ryanair означают еще и то, что эта авиакомпания фактически выпадает из списка потенциальных инвесторов, которые могли бы купить активы обанкротившихся игроков рынка. Буквально за два дня до сентябрьского коллапса с отменой рейсов Майкл О'Лири заявлял, что лоукостер собирается приобрести европейские маршруты Alitalia. Однако впоследствии ирландцы неожиданно отказались от этих планов.

В отрасли также ожидали, что Ryanair заинтересуется покупкой Air Berlin, хотя формально компания об этом не заявляла. Зато она оказалась ярым противником сделки Lufthansa по приобретению большей части проблемного берлинского перевозчика. На прошедшей в конце августа в Берлине пресс-конференции О'Лири назвал банкротство Air Berlin "заранее подготовленным маневром", который якобы позволил преподнести авиакомпанию ее основному конкуренту, Lufthansa, "на блюдечке с голубой каемочкой".

Глава Ryanair убежден, что процедура банкротства Air Berlin была инсценирована именно с этой целью. По его словам, ирландский перевозчик уже обратился с жалобой в антимонопольное ведомство. В середине октября О'Лири снова заявил, что поставит этот вопрос перед антимонопольными властями ЕС. По его подсчетам, в результате сделки Lufthansa будет контролировать 95% рынка пассажирских авиаперевозок в Германии.

Air Berlin в поисках второго инвестора

Однако в Lufthansa не согласны с этим утверждением. В авиакомпании уверяют, что покупку активов Air Berlin необходимо рассматривать с точки зрения расклада сил не только на немецком, но и на европейском рынке в целом. По словам руководства авиакомпании, ее доля на немецком рынке составляет 34%, тогда как Air Berlin принадлежало 14%. Поскольку Lufthansa приобретает только часть своего бывшего конкурента, ее доля в итоге будет ниже 48%, что, по утверждению компании, эквивалентно доле Ryanair в Ирландии.

Чтобы сделка по приобретению Air Berlin не вызывала вопросов со стороны картельных ведомств, было решено, что в ней примет участие хотя бы еще один потенциальный покупатель. Сейчас Air Berlin ведет переговоры с британским лоукостером EasyJet и немецким Condor о продаже своих оставшихся активов, сообщило 24 октября Reuters со ссылкой на неназванный источник.

Изначально эксклюзивное право ведения переговоров о покупке долей Air Berlin принадлежало только Lufthansa и Easyjet, однако на прошлой неделе берлинский перевозчик сообщил, что срок действия периода эксклюзивности для британской компании истек. EasyJet, которая в условиях Brexit пытается укрепить свои позиции на рынке ЕС, интересуется покупкой 25 самолетов Air Berlin.

Конкуренция будет сокращаться?

Корректировку в эти планы может внести внезапное банкротство британской авиакомпании Monarch - одной из старейших и крупнейших в стране. Из конкурсной массы неплатежеспособного перевозчика компания EasyJet может приобрести необходимые ей персонал и самолеты по гораздо более выгодной цене, чем та, что придется заплатить за активы Air Berlin. Уже через несколько дней после прекращения полетов Monarch стало известно, что EasyJet снизила цену предложения за самолеты Air Berlin, которая изначально составляла около 50 миллионов евро. Об этом сообщила немецкая газета B.Z. со ссылкой на источники, близкие к Air Berlin.

Между тем эксперты предупреждают о предстоящем сокращении конкуренции на европейском рынке пассажирских авиаперевозок. "Мы должны настраиваться на то, что в среднесрочной перспективе в Европе будет меньше конкурирующих компаний", - дал прогноз в интервью телеканалу ZDF эксперт в сфере авиаперевозок Штефан Нагель (Stephan Nagel). По его мнению, расклад сил на европейском рынке вскоре будет напоминать ситуацию в США, где рынок фактически поделен между пятью авиакомпаниями.

Такого же мнения придерживается и глава Lufthansa Карстен Шпор (Carsten Spohr). Он убежден, что консолидация отрасли в Европе продолжится, и намеревается и в дальнейшем участвовать в крупных сделках. В интервью газете Handelsblatt Шпор заявил: "В Китае, США и Персидском заливе есть три сильных игрока. Нужно еще три сильных европейца".

