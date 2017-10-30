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Соответствующие законы подписаны президентом России Владимиром Путиным и размещены на российском официальном портале правовой информации.

Россия завершила ратификационные процедуры по двум соглашениям с Беларусью в военной сфере: протоколу о внесении изменений и дополнения в белорусско-российское соглашение о совместной охране внешней границы Союзного государства в воздушном пространстве и создании Единой региональной системы противовоздушной обороны Беларуси и России, а также соглашению о совместном техническом обеспечении региональной группировки войск (сил) Беларуси и России, пишет БЕЛТА .

Законы о ратификации соглашений были приняты Госдумой России 20 октября и одобрены Советом Федерации 25 октября. Положениями протокола о внесении изменений в соглашение о совместной охране внешней границы Союзного государства в воздушном пространстве и создании Единой региональной системы противовоздушной обороны Беларуси и России уточняются некоторые формулировки. В частности, в статье 1 соглашения понятие "угрожаемый период" заменяется словами "период непосредственной угрозы агрессии".

«Период непосредственной угрозы агрессии - период обострения военно-политической обстановки, в течение которого возникла и сохраняется угроза агрессии против одной из сторон в регионе со стороны какого-либо государства или группы государств», - говорится в законе.

Кроме того, вносятся изменения, касающиеся организационно-штатной структуры Вооруженных Сил России, а также порядка применения оружия и боевой техники дежурными по противовоздушной обороне при совместном выполнении задач боевого дежурства.

Соглашение о совместном техническом обеспечении региональной группировки войск (сил) Беларуси и России регулирует порядок взаимодействия вооруженных сил Беларуси и России при организации совместного технического обеспечения группировки. Документ позволит сократить сроки поставок вооружения и военной техники воинским частям и соединениям, входящим в состав группировки.