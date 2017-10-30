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ГПК: в ближайшие дни в Польше будет ограничено движение грузовиков
31.10.2017 12:45 — Разное | Sputnik Беларусь
"Данный запрет связан с празднованием дня Поминовения усопших. В связи с этим возможно формирование очередей грузового транспорта на белорусско-польской границе", — пояснил Бычковский.
Госпогранкомитет Беларуси рекомендует грузоперевозчикам учесть данную информацию и для более быстрого и комфортного пересечения границы выбирать альтернативные маршруты движения.
Комментарий официального представителя Госпогранкомитета Антона Бычковского слушайте в аудиозаписи радио Sputnik Беларусь.
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Возможное возникновение очередей на границах нашей страны с Польшей прокомментировал на радио Sputnik Беларусь официальный представитель Госпогранкомитета...
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