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ГПК: в ближайшие дни в Польше будет ограничено движение грузовиков

31.10.2017 12:45 — Разное | Sputnik Беларусь  
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В Польше вводится временный запрет на передвижение большегрузного транспорта по дорогам общего пользования. Запрет касается автомобилей общей массой более 12 тонн. Вводится он в период с 16.00 до 20.00 31 октября и с 6.00 до 20.00 1 ноября по белорусскому времени.

"Данный запрет связан с празднованием дня Поминовения усопших. В связи с этим возможно формирование очередей грузового транспорта на белорусско-польской границе", — пояснил Бычковский.

Госпогранкомитет Беларуси рекомендует грузоперевозчикам учесть данную информацию и для более быстрого и комфортного пересечения границы выбирать альтернативные маршруты движения.

Комментарий официального представителя Госпогранкомитета Антона Бычковского слушайте в аудиозаписи радио Sputnik Беларусь.

 
 
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Возможное возникновение очередей на границах нашей страны с Польшей прокомментировал на радио Sputnik Беларусь официальный представитель Госпогранкомитета...

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