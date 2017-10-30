ГПК: в ближайшие дни в Польше будет ограничено движение грузовиков /

В Польше вводится временный запрет на передвижение большегрузного транспорта по дорогам общего пользования . Запрет касается автомобилей общей массой более 12 тонн. Вводится он в период с 16.00 до 20.00 31 октября и с 6.00 до 20.00 1 ноября по белорусскому времени.

"Данный запрет связан с празднованием дня Поминовения усопших. В связи с этим возможно формирование очередей грузового транспорта на белорусско-польской границе", — пояснил Бычковский.

Госпогранкомитет Беларуси рекомендует грузоперевозчикам учесть данную информацию и для более быстрого и комфортного пересечения границы выбирать альтернативные маршруты движения.

Комментарий официального представителя Госпогранкомитета Антона Бычковского слушайте в аудиозаписи радио Sputnik Беларусь.