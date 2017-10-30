Путин подписал документ о совместной с Беларусью системе ПВО

Россия завершила ратификационные процедуры по двум соглашениям с Беларусью в военной сфере: протоколу о внесении изменений в соглашение о совместной охране внешней границы Союзного государства в воздушном пространстве и создании Единой региональной системы противовоздушной обороны, а также соглашению о совместном техническом обеспечении региональной группировки войск.

После внесения изменений в соглашение о совместной охране внешней границы СГ и создании Единой региональной системы ПВО Беларуси и России будут изменены некоторые формулировки. В частности, уточняются некоторые формулировки. В частности, вносятся изменения, касающиеся организационно-штатной структуры Вооруженных Сил России, а также порядка применения оружия и боевой техники дежурными по противовоздушной обороне при совместном выполнении задач боевого дежурства.

Кроме того, в ст. 1 соглашения понятие «угрожаемый период» заменяется словами «период непосредственной угрозы агрессии» (обострения военно-политической обстановки, в течение которого возникла и сохраняется угроза агрессии против одной из сторон в регионе).

Соглашение о совместном техническом обеспечении группировки войск Беларуси и России даст возможность сократить сроки поставок вооружения и военной техники воинским частям, передает БелТА .﻿

Закон о ратификации соглашений был приняты Госдумой России 20 октября и одобрены Советом Федерации 25 октября.