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Москва хочет быть энергостолицей в ЕАЭС

31.10.2017 13:05 — Разное | Ежедневник  
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Москва хочет быть энергостолицей в ЕАЭС

Россия претендует на организацию торгов электроэнергией в ЕАЭС.

О том, что правительство РФ предложило организовать торги общего энергорынка ЕАЭС на базе российского АО АТС, рассказали «Коммерсанту» источники на энергорынке. 

По данным “Ъ”, идея обсуждалась 25 сентября на совещании у вице-премьера Аркадия Дворковича (в его аппарате комментариев не дали). 

Точная дата создания общего энергорынка (ОЭР) ЕАЭС не определена: РФ, Казахстан, Армения, Киргизия и Беларусь лишь не позднее 1 июля 2019 года должны подписать договор о нем. РФ и Казахстан должны подготовить предложения площадок по оценке стоимости модернизации электронных торговых систем до октября 2018 года. 

Москва предложила передать российскому АО «Администратор торговой системы» (АТС) функции организации торгов на едином энергорынке ЕАЭС, поскольку у компании «огромный опыт проведения торгов с большим количеством участников». Сейчас АТС организует торги на оптовом энергорынке РФ, наиболее развитом в союзе. 

Однако реакция других стран—членов пока выглядит сдержанной, а эксперты говорят, что интегрировать разнородные энергорынки вообще будет крайне непросто.

Либерализация отрасли частично прошла в Армении и Казахстане, где, как и в РФ, разделены генерация, распределение и сбыт, но в обеих странах тарифы регулируются. В Беларуси госмонополия «Белэнерго», а после запуска Белорусской АЭС в 2019-2020 годах страна станет энергопрофицитной и необходимость в импорте из России пропадет. Сейчас Москва изучает последствия начала работы АЭС в РФ: либо она вытеснит старую генерацию, либо придется отказаться от новых мощностей. 

В Кыргызстане либерализация рынка прошла формально: активы разделены, но остаются в госсобственности.

 
 
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Россия претендует на организацию торгов электроэнергией в ЕАЭС.

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