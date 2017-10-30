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СК: мошенника из Витебска нашли под Смоленском и готовят к экстрадиции

31.10.2017 14:02 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Гражданин Беларуси, житель Витебска Вадим Дронов на протяжении почти года одалживал у своих друзей крупные суммы денег под разными предлогами, причем на часть присвоенных денег 26-летний молодой человек, не стесняясь, оформлял долговые расписки, рассказала собеседница Sputnik.

"Сбор средств" Дронов осуществлял с сентября 2014 года по июль 2015 года. Пока установлено 6 потерпевших, которые под расписку передали Дронову более 120 тысяч долларов США. Было возбуждено уголовное дело, и мошенник ударился в бега.

СК: мошенника из Витебска нашли под Смоленском и готовят к экстрадиции
© Pixabay
Житель Витебска занял у знакомых 120 тысяч долларов и скрылся

"В октябре текущего года на территории Смоленской области Российской Федерации сотрудники полиции остановили для проверки документов легковой автомобиль. При установлении личности водителя им оказался Вадим Дронов, который находится в федеральном розыске за Республикой Беларусь", — рассказала Сахарова.

В настоящее время готовятся документы об экстрадиции обвиняемого на родину. Ему будет предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупных размерах. Санкция прокурора позволяет применить к Дронову меру пресечения в виде заключения под стражу.

Следователи обращаются к гражданам, которым известно о противоправной деятельности Вадима Дронова, или пострадавшим от его действий, сообщить об этом в Витебский городской отдел Следственного комитета по телефонам: 8(0212) 462187, +375295154586.

Комментарий официального представителя УСК по Витебской области Светланы Сахаровой слушайте в аудиозаписи на радио Sputnik Беларусь.

 
Теги: Витебск
 
 
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Официальный представитель УСК по Витебской области Светлана Сахарова сообщила радио Sputnik Беларусь о подробностях расследования уголовного дела в отношении...

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