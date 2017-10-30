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ЕС требует от Литвы закрыть «уличные туалеты»: промедление грозит серьезными штрафами

31.10.2017 13:50 — Разное | Ежедневник  
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ЕС требует от Литвы закрыть «уличные туалеты»: промедление грозит серьезными штрафами

фото: ru.delfi.lt

Примерно 1 миллиону жителей Литвы придётся отказаться от собственных уличных туалетов-«домиков с дыркой» или от местной канализации.

Не менее 800 тыс. хозяйств за ближайшие пять лет обязаны подключиться к центральной канализации, сообщает BALTNEWS.lt со ссылкой на экспертов Минприроды.
Причём речь идёт не только об отсталой в смысле социальных благ сельской местности, как принято считать, но и о древних литовских городах.
В центре Вильнюса расположен столичный "Шанхай" — район  Шнипишкес с деревянной застройкой второй половины XIX – первой половины XX веков. Здесь примерно 30 тыс. построек с удобствами во дворе или оборудованных местной канализацией. Шанхай тоже обречён на "культурную" революцию на бытовом фронте.
В провинции 30% жилья не присоединено к центральной канализации. Например, в экономически слабом Шальчининкайском районе на юго-востоке Литвы, по статистике,  – 26%.

Как сообщалось ранее, перед правительством Литвы поставлена задача снести все уличные туалеты с привычной для литовцев, но далёкой от цивилизации дыркой.

По замыслу Еврокомиссии, привычный глазу «домик» в частном секторе на хуторских, местечковых и городских задворках должны сменить, минимум, биотуалеты. На автовокзалах, железнодорожных станциях, в других местах скопления людей деревянные или кирпичные сарайчики типа "М" и "Ж" должны быть разрушены. На месте ям рекомендовано возвести современные постройки с писсуарами, кабинками для унитазов, умывальниками и прочими атрибутами культуры справления больших и малых физиологических надобностей.

При этом современные туалеты должны быть приспособлены к нуждам людей с ограниченными возможностями, как это сделано, например, в международных аэропортах или на современных автозаправочных станциях. 

Еврокомиссия недовольна тем, что 28% жителей Литвы не подключены к централизованной системе водоотведения. Отмечается, что к системе подключены только 72% от всех жителей страны, вместо 98%, положенных по законам Евросоюза.

Фактически, Литве грозит штраф за привычку её граждан пользоваться уличными туалетами. За аналогичное нарушение Еврокомиссия (ЕК) уже оштрафовала Люксембург на 2 млн евро. 

 
 
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