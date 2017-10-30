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Два года крушению российского самолета в Египте: этапы расследования
31.10.2017 14:24 — Разное | Sputnik Беларусь
Два года назад российский пассажирский самолет Airbus A321 авиакомпании «Когалымавиа», выполнявший рейс Шарм-эш-Шейх — Санкт-Петербург, потерпел крушение на Синайском полуострове в Египте. Среди 217 пассажиров, находившихся на борту, было 212 граждан Российской Федерации, четыре гражданина Украины и гражданин Республики Беларусь.
Спустя два года после крупнейшей в истории российской и советской авиации катастрофы расследование продолжается.
Основные этапы расследования и последствия крушения российского самолета над Синаем – в инфографике Sputnik.
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Расследование и последствия крупнейшей в истории российской и советской авиации катастрофы, произошедшей над Синайским полуостровом 31 ноября 2015 года, – в...
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