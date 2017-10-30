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Пограничники показали видео попытки прорыва границы в "Григоровщине"
31.10.2017 14:12 — Разное | Sputnik Беларусь
Инцидент произошел в минувший понедельник, 30 октября, в пункте пропуска "Григоровщина". Автомобиль Audi под управлением 36-летнего жителя Латвии проходил таможенный досмотр. Сотрудники таможни попросили водителя проехать в специальный бокс, где будет произведен углубленный досмотр авто.
"Благодаря совместным оперативным действиям белорусских и латвийских пограничников прорыв через границу был предотвращен", — рассказали в пресс-службе Госпогранкомитета.
В настоящее время проводятся оперативно-следственные мероприятия, по результатам которых будет дана правовая оценка действиям водителя.
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Слаженные действия пограничников Беларуси и Латвии не позволили нарушителю прорваться через границу. Смотрите на видео, как латвиец попытался незаконным путем...
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