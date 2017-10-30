Инцидент произошел в минувший понедельник, 30 октября, в пункте пропуска "Григоровщина". Автомобиль Audi под управлением 36-летнего жителя Латвии проходил таможенный досмотр. Сотрудники таможни попросили водителя проехать в специальный бокс, где будет произведен углубленный досмотр авто. Латвиец проигнорировал просьбу таможенников и на большой скорости поехал в сторону латвийской границы . На своем пути водитель сбил шлагбаум, проехал через средства принудительной остановки, повредив колеса транспортного средства.

"Благодаря совместным оперативным действиям белорусских и латвийских пограничников прорыв через границу был предотвращен", — рассказали в пресс-службе Госпогранкомитета.

В настоящее время проводятся оперативно-следственные мероприятия, по результатам которых будет дана правовая оценка действиям водителя.