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Пограничники показали видео попытки прорыва границы в "Григоровщине"

31.10.2017 14:12 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Инцидент произошел в минувший понедельник, 30 октября, в пункте пропуска "Григоровщина". Автомобиль Audi под управлением 36-летнего жителя Латвии проходил таможенный досмотр. Сотрудники таможни попросили водителя проехать в специальный бокс, где будет произведен углубленный досмотр авто. Латвиец проигнорировал просьбу таможенников и на большой скорости поехал в сторону латвийской границы. На своем пути водитель сбил шлагбаум, проехал через средства принудительной остановки, повредив колеса транспортного средства.

"Благодаря совместным оперативным действиям белорусских и латвийских пограничников прорыв через границу был предотвращен", — рассказали в пресс-службе Госпогранкомитета.

В настоящее время проводятся оперативно-следственные мероприятия, по результатам которых будет дана правовая оценка действиям водителя.

 
 
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Слаженные действия пограничников Беларуси и Латвии не позволили нарушителю прорваться через границу. Смотрите на видео, как латвиец попытался незаконным путем...

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