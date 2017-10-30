Глава ЕАБР пожаловался на несогласованность масштабных проектов в ЕАЭС



фото: пресс-служба ЕАБР

Несогласованность масштабных инфраструктурных проектов в ЕАЭС снижает эффективность инвестиций, заявил председатель правления Евразийского банка развития Дмитрий Панкин на XII международной конференции «Евразийская интеграция» в Москве.

«Мы получаем дорогу через весь Казахстан, которая упирается в российское бездорожье… Потому что проект не согласован с транспортной стратегией России», — сказал он.

По его словам, многие проекты завязаны на Китай. Однако, чтобы эффективно работать с Китаем, заявил председатель ЕАБР, нужно применять китайские методы борьбы — «использовать энергию партнера в своих целях», так как перебить Китай, предложив большие льготы или меньшие ставки на ресурсы, нереально, передает TUT.by .

Дмитрий Панкин призвал дать больше полномочий наднациональным органам. Его поддержал председатель коллегии Евразийской экономической комиссии Тигран Саркисян, который посетовал на то, что страны ЕАЭС ставят свои краткосрочные цели, а полномочий ЕЭК не хватает, чтобы действовать согласно долгосрочным целям.