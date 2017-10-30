ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Власти разрешили КХП-БНФ проведение шествия в День памяти предков «Дзяды»

31.10.2017 15:17 — Разное | Ежедневник  
Размер текста:
A
A
A
Власти разрешили КХП-БНФ проведение шествия в День памяти предков «Дзяды»

фото: tut.by

Минские городской и областной исполкомы удовлетворили заявку Консервативно-христианской партии — БНФ на проведение шествия и митинга по случаю дня памяти предков «Дзяды».

"Власти разрешили проведение в воскресенье 5 ноября шествия на "Дзяды" и митинга в Куропатах", - говорится в сообщении партии в twitter.

По информации БНФ, участники пройдут от здания Минского часового завода по проспекту Независимости и улице Калиновского до урочища Куропаты, где состоится митинг.

Урочище Куропаты под Минском, где оппозиция традиционно проводит свою акцию в День поминовения предков, является местом захоронения жертв сталинских репрессий. По некоторым данным, здесь захоронено от 30 тыс. до 100 тыс. человек. Территория захоронения занимает 15 га и охраняется государством.

На территории урочища установлен мемориальный знак от имени народа США. Он был открыт 15 января 1994 года во время визита в Беларусь президента США Билла Клинтона. Б.Клинтон принимал участие в церемонии открытия мемориального знака.
 

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Минские городской и областной исполкомы удовлетворили заявку Консервативно-христианской партии — БНФ на проведение шествия и митинга по случаю дня памяти...

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Дулуб потребовал у руководства "Черноморца" не урезать премию за победу над киевским "Динамо"
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика