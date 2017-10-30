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В День народного единства в Минске пройдет этнографический диктант

31.10.2017 15:33 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Празднование Дня народного единства в Представительстве Россотрудничества в Республике Беларусь – Российском центре науки и культуры в Минске будет ознаменовано проведением международной культурно-просветительской акции "Большой этнографический диктант".

3 ноября 2017 года в 15:00 в Российском центре науки и культуры в Минске студенты вузов Беларуси напишут этнографический диктант.

Большой этнографический диктант впервые был организован в 2016 году и прошел во всех регионах Российской Федерации. В 2017 году мероприятие официально получило статус международного: к его проведению подключилось Федеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству – Россотрудничество.

Подробнее об идее акции, а также темах и вопросах диктанта расскажут:

  • специалист по работе с молодежью представительства Россотрудничества в Республике Беларусь — Российского центра науки и культуры в Минске Марина ЗИНЧЕНКО;
  • специалист по работе с молодежью представительства Россотрудничества в Республике Беларусь — Российского центра науки и культуры в Минске Анастасия ЛУЩ.

Приглашаем представителей СМИ принять участие во встрече, которая состоится в среду, 1 ноября, в 13:00 в мультимедийном пресс-центре Sputnik Беларусь по адресу: г. Минск, ул. Коммунистическая, д. 86.

Аккредитация:

E-mail: p.antonov@sputniknews.com;
Тел.: +375 17 237 83 65;
Моб.: +375 29 550 06 31.

Отправьте заявку на p.antonov@sputniknews.com для подписки на e-mail рассылку анонсов мультимедийного пресс-центра Sputnik Беларусь.

 
Теги: Минск
 
 
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В среду, 1 ноября, в 13:00 в мультимедийном пресс-центре Sputnik Беларусь пройдет встреча с журналистами организаторов и участников "Большого этнографического диктанта".

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