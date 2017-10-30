В День народного единства в Минске пройдет этнографический диктант

Празднование Дня народного единства в Представительстве Россотрудничества в Республике Беларусь – Российском центре науки и культуры в Минске будет ознаменовано проведением международной культурно-просветительской акции "Большой этнографический диктант".

3 ноября 2017 года в 15:00 в Российском центре науки и культуры в Минске студенты вузов Беларуси напишут этнографический диктант.

Большой этнографический диктант впервые был организован в 2016 году и прошел во всех регионах Российской Федерации. В 2017 году мероприятие официально получило статус международного: к его проведению подключилось Федеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству – Россотрудничество.

Подробнее об идее акции, а также темах и вопросах диктанта расскажут:

специалист по работе с молодежью представительства Россотрудничества в Республике Беларусь — Российского центра науки и культуры в Минске Марина ЗИНЧЕНКО;

специалист по работе с молодежью представительства Россотрудничества в Республике Беларусь — Российского центра науки и культуры в Минске Анастасия ЛУЩ.

Приглашаем представителей СМИ принять участие во встрече, которая состоится в среду, 1 ноября, в 13:00 в мультимедийном пресс-центре Sputnik Беларусь по адресу: г. Минск, ул. Коммунистическая, д. 86.

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