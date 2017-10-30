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В День народного единства в Минске пройдет этнографический диктант
31.10.2017 15:33 — Разное | Sputnik Беларусь
Празднование Дня народного единства в Представительстве Россотрудничества в Республике Беларусь – Российском центре науки и культуры в Минске будет ознаменовано проведением международной культурно-просветительской акции "Большой этнографический диктант".
3 ноября 2017 года в 15:00 в Российском центре науки и культуры в Минске студенты вузов Беларуси напишут этнографический диктант.
Большой этнографический диктант впервые был организован в 2016 году и прошел во всех регионах Российской Федерации. В 2017 году мероприятие официально получило статус международного: к его проведению подключилось Федеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству – Россотрудничество.
Подробнее об идее акции, а также темах и вопросах диктанта расскажут:
Приглашаем представителей СМИ принять участие во встрече, которая состоится в среду, 1 ноября, в 13:00 в мультимедийном пресс-центре Sputnik Беларусь по адресу: г. Минск, ул. Коммунистическая, д. 86.
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В среду, 1 ноября, в 13:00 в мультимедийном пресс-центре Sputnik Беларусь пройдет встреча с журналистами организаторов и участников "Большого этнографического диктанта".
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