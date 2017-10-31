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В Беларуси разрабатывается стратегия развития науки и технологий до 2040 года

31.10.2017 15:37 — Разное | БелТА  
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В Беларуси разрабатывается стратегия развития науки и технологий до 2040 года

31 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси разрабатывается стратегия "Наука и технологии: 2018-2040". Проект документа рассматривается сегодня на заседании Президиума Совета Министров под председательством премьер-министра Андрея Кобякова, передает корреспондент БЕЛТА.

Проект стратегии разработан при подготовке к проведению II Съезда ученых Беларуси. Ее разработка станет одним из ключевых мероприятий Года науки.

По задумке Национальной академии наук стратегия должна стать документом, определяющим основные приоритеты научно-технологического развития Беларуси на долгосрочную перспективу. Ожидаемые результаты реализации стратегии должны быть достигнуты с помощью предлагаемых в ней инструментов стимулирования научно-технологического развития, совершенствования государственного управления научной сферой при соответствующем ее финансовом обеспечении.

При разработке проекта стратегии НАН учтены замечания и предложения, поступившие от Совета Республики, Администрации Президента, органов государственного управления, а также учреждений и организаций академической, отраслевой и вузовской науки.

"Стратегия "Наука и технологии: 2018-2040" будет базовым документом для разработки программ по научно-техническому развитию, прогнозных документов на средне- и долгосрочную перспективу, поэтому попрошу всех внимательно к нему отнестись. Это не какая-то абстракция или очень отдаленная перспектива. Рассматриваемый сегодня вопрос сверхактуален", - отметил Андрей Кобяков.

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Теги: Минск
 
 
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31 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси разрабатывается стратегия "Наука и технологии: 2018-2040". Проект документа рассматривается сегодня на заседании Президиума...

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