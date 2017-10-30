Маркедонов: Черноморский регион сегодня переполнен конфликтами /

Несмотря на то, что традиция этого праздника связана с экологией, Международный день Черного моря — это дополнительный повод для разговора об актуальных геополитических вопросах, в том числе, и о безопасности внутри региона, отметил политический эксперт, доцент кафедры зарубежного регионоведения и внешней политики Российского государственного гуманитарного университета Сергей Маркедонов в беседе на радио Sputnik Грузия .



© Фото: Facebook / Александр Гуськов Гуськов о спасении американок: люди не позаботились о навигации

"Без спасения безопасности любое конструктивное сотрудничество в Черноморском регионе вряд ли возможно. Это регион, который не только связан с большой геополитикой, но и с многочисленными межэтническими, этнополитическими проблемами, потому что каждое из государств региона многосоставное. И так часто получается, что граждане одной и той же страны смотрят по разные стороны и ищут разных союзников. Ключевая проблема для этого региона в том, чтобы и сами элиты этих государств, и внешние игроки сглаживали бы проблемы, а не пытались использовать противоречия, которых полно, для наращивания эскалации", — говорит Маркедонов.

Фрагмент беседы с доцентом кафедры зарубежного регионоведения и внешней политики РГГУ Сергеем Маркедоновым слушайте на радио Sputnik Беларусь.