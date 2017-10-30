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Маркедонов: Черноморский регион сегодня переполнен конфликтами

31.10.2017 16:00 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Несмотря на то, что традиция этого праздника связана с экологией, Международный день Черного моря — это дополнительный повод для разговора об актуальных геополитических вопросах, в том числе, и о безопасности внутри региона, отметил политический эксперт, доцент кафедры зарубежного регионоведения и внешней политики Российского государственного гуманитарного университета Сергей Маркедонов в беседе на радио Sputnik Грузия.

Маркедонов: Черноморский регион сегодня переполнен конфликтами
© Фото: Facebook / Александр Гуськов
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"Без спасения безопасности любое конструктивное сотрудничество в Черноморском регионе вряд ли возможно. Это регион, который не только связан с большой геополитикой, но и с многочисленными межэтническими, этнополитическими проблемами, потому что каждое из государств региона многосоставное. И так часто получается, что граждане одной и той же страны смотрят по разные стороны и ищут разных союзников. Ключевая проблема для этого региона в том, чтобы и сами элиты этих государств, и внешние игроки сглаживали бы проблемы, а не пытались использовать противоречия, которых полно, для наращивания эскалации", — говорит Маркедонов.

Фрагмент беседы с доцентом кафедры зарубежного регионоведения и внешней политики РГГУ Сергеем Маркедоновым слушайте на радио Sputnik Беларусь.

 
 
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В Международный день Черного моря, который отмечается 31 октября, политолог Сергей Маркедонов рассказал Sputnik об актуальных проблемах Черноморского региона.

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