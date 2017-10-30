ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Михалок выпустил снятый на Черном море клип

31.10.2017 15:57 — Разное | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Группа Brutto была создана в 2014 году экс-солистом коллектива "Ляпис Трубецкой" Сергеем Михалком. Brutto активно гастролирует по Украине, а в Беларуси впервые выступила лишь спустя два года после создания.

Во вторник Brutto представили свой новый глип – "Годзе". Текстом песни стало стихотворение белорусского классика Янки Купалы. Снятый на морском побережье под Одессой клип вышел в Международный день Черного моря.

"Годзе" – это наш маленький семейный "Улисс". Макарка (младший сын Михалка – Sputnik) появился на свет почти одновременно с Brutto и некоторые идеи, смыслы коллектива являются для нас личными, почти сакральными", – заявил Михалок.

Младший сын Михалка стал главным героем нового видео Brutto. Смотрите клип на песню "Годзе" на Sputnik.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Выпущенный в Международный день Черного моря клип на песню "Годзе" снимался на пляже под Одессой. Смотрите новый ролик группы Brutto на Sputnik.

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
"Конечно, у жителей были опасения". Как в минской пятиэтажке всего за месяц сделали капремонт
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика