Михалок выпустил снятый на Черном море клип

Группа Brutto была создана в 2014 году экс-солистом коллектива "Ляпис Трубецкой" Сергеем Михалком. Brutto активно гастролирует по Украине, а в Беларуси впервые выступила лишь спустя два года после создания.

Во вторник Brutto представили свой новый глип – "Годзе". Текстом песни стало стихотворение белорусского классика Янки Купалы. Снятый на морском побережье под Одессой клип вышел в Международный день Черного моря.

"Годзе" – это наш маленький семейный "Улисс". Макарка (младший сын Михалка – Sputnik) появился на свет почти одновременно с Brutto и некоторые идеи, смыслы коллектива являются для нас личными, почти сакральными", – заявил Михалок.

Младший сын Михалка стал главным героем нового видео Brutto. Смотрите клип на песню "Годзе" на Sputnik.