Гибель солдата в Печах: обвинения предъявлены 10 военнослужающим

Следственный комитет отчитался о предъявлении обвинения по делу о гибели Александра Коржича 10 военнослужащим, один из которых офицер.

«Следствием предъявлено обвинение десяти военнослужащим: восьми сержантам, прапорщику и офицеру. Еще один офицер находится в статусе подозреваемого, к нему применена мера процессуального принуждения - обязательство о явке», - сообщила БелТА официальный представитель Следственного комитета Юлия Гончарова.

Напомним, 3 октября в воинской части в Печах под Борисовом был найден повешенным 21-летний рядовой Александр Коржич. Дело о его гибели президент Беларуси взял под личный контроль .

18 октября было возбуждено 8 уголовных дел в отношении семи сержантов и старшины роты, в которой служил Коржич, они были заключены под стражу. Позднее стало известно, что задержаны командир роты Коржича и его заместитель.

По данным Минобороны, за непринятие мер по предотвращению гибели рядового Коржича из Вооруженных сил уволены пять человек, двое отстранены от работы.