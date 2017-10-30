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Гибель солдата в Печах: обвинения предъявлены 10 военнослужающим
Следственный комитет отчитался о предъявлении обвинения по делу о гибели Александра Коржича 10 военнослужащим, один из которых офицер.
«Следствием предъявлено обвинение десяти военнослужащим: восьми сержантам, прапорщику и офицеру. Еще один офицер находится в статусе подозреваемого, к нему применена мера процессуального принуждения - обязательство о явке», -
Напомним, 3 октября в воинской части в Печах под Борисовом был найден повешенным 21-летний рядовой Александр Коржич. Дело о его гибели президент Беларуси
18 октября
По данным Минобороны, за непринятие мер по предотвращению гибели рядового Коржича из Вооруженных сил уволены пять человек, двое отстранены от работы.
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Следственный комитет отчитался о предъявлении обвинения по делу о гибели Александра Коржича 10 военнослужащим, один из которых офицер.
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