В Беларуси создается стратегия развития науки и технологий вплоть до 2040 года

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На сегодняшнем заседании президиума Совета Министров под председательством премьер-министра Андрея Кобякова рассматривалась стратегия «Наука и технологии: 2018—2040».

Отмечается, что проект создан при подготовке к проведению 2-го Съезда ученых Беларуси. Нынешний год объявлен в нашей стране Годом науки, и разработка стратегии должна стать одним из главных мероприятий, передает БЕЛТА .

Стратегия будет представлять собой документ, в котором появятся основные приоритеты научно-технического развития Беларуси на долгие годы вперед. При разработке проекта учитывались замечания и предложения от Совета Республики, администрации президента, а также ряда организаций и учреждений.

«Стратегия „Наука и технологии: 2018—2040“ будет базовым документом для разработки программ по научно-техническому развитию, прогнозных документов на средне- и долгосрочную перспективу, поэтому попрошу всех внимательно к нему отнестись. Это не какая-то абстракция или очень отдаленная перспектива. Рассматриваемый сегодня вопрос сверхактуален», — сообщил Андрей Кобяков.

Как пояснил журналистам председатель Президиума Национальной академии наук Беларуси Владимир Гусаков, подобные стратегии есть во многих странах. При подготовке проекта документа "Наука и технологии: 2018-2040" НАН изучила и обобщила лучший мировой опыт.

Он обратил внимание, что наука развивается быстрыми темпами, появляются новые разработки в сфере IT, искусственного интеллекта, робототехники и т.д. "Конечно, наша страна не должна в этом плане отставать. У нас есть хороший потенциал, высококвалифицированные кадры для развития науки", - подчеркнул Владимир Гусаков.

В стратегии предлагается обозначить мероприятия для трех этапов - 2018-2020 годы, 2020-2030, 2030-2040. В документе будут прописаны ориентиры и индикаторы развития для каждого из них. Планируется, что финансирование науки будет увеличиваться. Одним из важных мероприятий станет подготовка к новой промышленной революции, или "Индустрии 4.0", как ее еще называют. Она базируется на информатизации и цифровой экономике, однако при внедрении новых технологий нужно будет учесть специфику белорусского производства, а также его специализацию, обратил внимание председатель Президиума НАН.

