День в спецназе: от подъема до отбоя

Громкие истории о дедовщине в воинских частях Беларуси с жуткими финалами убедили многих в том, что в белорусских войсках все плохо. Матери призывников волнуются и даже опасаются отпускать сыновей для прохождения срочной службы, сами будущие солдаты также немного мандражируют перед первым шагом в армейскую жизнь, о которой в последнее время появляются в основном плохие новости .

Чтобы проверить, так ли все плохо в армии, как это себе представляют обычные люди, корреспондент Sputnik отправилась в 3-ю отдельную бригаду специального назначения внутренних войск МВД, в войсковую часть 3214, и провел с солдатами 8-й роты специального назначения целый день — от подъема до отбоя.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video Facebook Twitter Whatsapp Viber Telegram Скачать видео Скопировать ссылку Получить код © Sputnik/ Ирина Петрович, Сергей Пушкин В/ч 3214: прожить жизнь спецназовца за один день

Жизнь по расписанию

Вся жизнь солдата строго подчиняется распорядку дня и расписанию, которое на каждую неделю составляет командир роты. На протяжении всего срока службы солдатский день состоит из стандартного набора действий: подъем, зарядка, завтрак, занятия по боевой подготовке, обед, опять занятия, чистка оружия, рукопашный бой, ужин, личное время, просмотр программ новостей, вечерняя прогулка и отбой. Это обычный уклад жизни для армии.



© Sputnik / Ирина Петрович В войсковую часть 3214 существует реальный конкурс

Ребята признаются, что к такому расписанию привыкаешь быстро, но при этом нет ощущения "дня сурка" — время летит незаметно. Командир 8-й роты капитан Сергей Дубовик раскрыл суть этого "педагогического приема": "Когда у солдата каждая минута расписана, когда он постоянно занят, у него нет времени на то, чтобы заниматься глупостями".

Действительно, даже свое личное время военнослужащие роты проводят с пользой: звонят родным, читают книги, пришивают к форме подворотнички, музицируют и даже играют в шахматы. Это не приукрашенная действительность из рассказов офицеров роты, это то, что увидит каждый посетитель, случайно или неслучайно оказавшийся в подразделении. Неожиданные визиты здесь не редкость: командир бригады без предупреждения может в любое время посетить роту, пообщаться с солдатами, проверить графики увольнений и нарядов.



© Sputnik / Ирина Петрович Командир 3-го батальона специального назначения войсковой части 3214 подполковник Игорь Рашевский

День солдат спецназа внутренних войск настолько насыщенный, что никаких проблем со сном у них нет: стоит только опустить голову на подушку после отбоя — и глаза закрываются сами. Быть на ногах с 6 часов утра до 10 вечера — задача нелегкая.

Это спецназ

День военнослужащих роты начинается в 06:00 с команды "Подъем!". Еще сонные солдаты строятся, офицеры пересчитывают, все ли на месте, ребята надевают спортивную форму и выходят на зарядку.



© Sputnik / Ирина Петрович До 15 градусов мороза они выходят на зарядку "по голому торсу"

Зарядка для спецназа — это святое, она проходит в любое время года и в любую погоду, даже при сильном морозе. Обычный человек наверняка вздрогнет, когда узнает, что до 15 градусов мороза они выходят на зарядку "по голому торсу", а зимой еще обтираются снегом, обливаются водой и ходят босиком.



© Sputnik / Ирина Петрович Зарядка у спецназа проходит в любое время года и в любую погоду

Сами солдаты, кажется, не испытывают дискомфорта от холода и с гордостью отмечают: "Это — спецназ!". Закаливание дает свои результаты: некоторые солдаты старшего призыва признались, что за все время несения службы не простужались ни разу.



© Sputnik / Ирина Петрович После зарядки у солдат есть 40 минут на то, чтобы заправить кровать, умыться и одеться

Между зарядкой и завтраком у солдат есть 40 минут на то, чтобы заправить кровать, умыться и одеться. Существует распространенный с советских времен стереотип, что солдат должен одеться, пока горит спичка. В бригаде спецназа идею, что военнослужащий должен одеваться за 45 секунд, не поддерживают, считают это пережитком прошлого и неким элементом издевательства.

"Если дано 40 минут на то, чтобы умыться и одеться, зачем одеваться за 45 секунд? Чтобы потом стоять просто? Это бессмысленно", — считает командир роты Сергей Дубовик. Однако он подчеркнул, что данный норматив отрабатывается, и каждый военнослужащий может одеться даже за 30 секунд в случае тревоги или подъема по сигналам оповещения.

Калории вкусные и полезные

Чтобы хорошо служить, нужно хорошо кушать, убеждены во внутренних войсках. Кормят здесь действительно здорово: завтрак, обед и ужин содержат столько калорий, сколько нет в рационе среднестатистического человека. Но ведь и нагрузка у солдата значительно больше, чем у офисного работника.



© Sputnik / Ирина Петрович Работают на кухне профессиональные повара, а помогают им солдаты с кулинарным образованием

На входе в столовую перед каждым приемом пищи можно увидеть "контрольное блюдо". Это эталонные порции. Каждый военнослужащий, который считает, что на раздаче его обделили, может сравнить полученное блюдо с контрольным, в том числе и по весу. Но подобных вопросов обычно не возникает: принцип социальной справедливости во всем в этой войсковой части соблюдается неукоснительно.



© Sputnik / Ирина Петрович Завтрак, обед и ужин содержат столько калорий, сколько нет в рационе среднестатистического человека

В случае если рост солдата превышает 190 сантиметров, он получает двойную порцию. Солдаты из 8-й роты признались, что первое время съедать положенные порции было сложно, приходилось себя заставлять. Но со временем аппетит пришел: ежедневные интенсивные тренировки неизбежно вызывают голод.



© Sputnik / Ирина Петрович "Бургеры" с колбасой и сыром - почти как на "гражданке"

Заняв места за столами, военнослужащие усиленно орудуют вилками и ложками. Булочки намазывают маслом и делают из них "бургеры" с колбасой и сыром. Получается не менее питательно, чем в сетях фастфуда. Ребята смеются: почти как на "гражданке", но по этой самой "гражданке" сильно не тоскуют, особенно те, кто отслужил уже больше полугода.



© Sputnik / Ирина Петрович Первое время съедать положенные порции было сложно, но со временем аппетит пришел

Еда разнообразная: каши, супы, салаты, рыба и мясо. К вкусовым качествам вопросов тоже нет. Конечно, это не ресторан со звездным мишленовским поваром, но блюда вкуснее, чем в стандартных заводских столовых. Работают на кухне профессиональные повара, а помогают им солдаты с кулинарным образованием. Оказывается, таких в бригаде немало. Есть даже ребята, которые успели поработать в столичных ресторанах, прежде чем попасть в армию. Каждый из них с легкостью назовет рецепт блюда, которое можно приготовить за 5 минут.

Давай, братишка

Тренировок в спецназе внутренних войск, требующих физической выносливости, много. Далеко не все молодые бойцы поначалу справляются с нагрузками. Но в этом случае и офицеры роты, и сослуживцы делают все, чтобы отстающий не чувствовал себя неполноценным.

По словам командира роты Сергея Дубовика, далеко не все могут с непривычки пробежать 10 километров. В таком случае к солдату приставляют офицера, который бегает с ним в его темпе, постепенно наращивая скорость и расстояние. Через некоторое время этот военнослужащий начинает бегать ничуть не хуже остальных.

Есть нормативы по физической подготовке общевойсковые, а есть — спецназовские. Это тот уровень, ниже которого, служа в спецназе, выполнять упражнения стыдно. Поэтому все стремятся делать больше. Например, бригадный норматив по подтягиванию — не меньше 15 раз, в то время как в других частях, чтобы получить "отлично", достаточно подтянуться 12 раз.



© Sputnik / Ирина Петрович Командир 8-й роты капитан Сергей Дубовик: нет времени на то, чтобы заниматься глупостями

Тренировки проходят в просторном спортивном зале части 3214, за исключением дней, когда он занят какими-либо мероприятиями. В таком случае выручает спортивный уголок в расположении роты. На занятиях по физической подготовке и рукопашному бою действует своя система тренировки: в спарринг ставят только ребят равных возможностей, а младший призыв в течение полугода и вовсе занимается по отдельной программе. Отдельная программа также предусмотрена для профессиональных спортсменов: они больше времени посвящают тренировкам и подготовке к соревнованиям. Также перед чемпионатами для них устанавливается особый режим дня, который позволяет им набраться сил для достижения лучшего результата.



© Sputnik / Ирина Петрович Тренировки проходят в просторном спортивном зале части 3214

Впечатляет, как сами солдаты поддерживают друг друга, если что-то не получается. На тренировке по рукопашному бою то и дело слышится: "Давай, братишка, ты сможешь". С такой моральной поддержкой просто не может не получиться. Да и терпение инструкторов поражает: покажут, как делается тот или иной прием, столько раз, сколько необходимо, чтобы ты понял и повторил его самостоятельно без огрехов.

Эта "братская" атмосфера чувствуется во всем, каждый готов прийти на помощь, когда это необходимо. Это придает солдату уверенности, что в любой даже самой сложной ситуации он не останется один, что "братишки" подставят плечо и подстрахуют, что бы ни случилось. В 8-й роте говорят, что именно это порождает пресловутую армейскую дружбу, о которой даже не могут мечтать парни с "гражданки", именно поэтому те, кто служил в части, при первой возможности приезжают в гости.

Дождь спецназовца не мочит…

…дождь спецназовца бодрит. С такими словами ребята из 3-ей отдельной бригады специального назначения внутренних войск МВД выдвигаются на занятия по боевой подготовке в любую погоду. А с погодой, как известно, в наших климатических условиях чаще всего не везет.



© Sputnik / Ирина Петрович Занятия по общевойсковой тактике



© Sputnik / Ирина Петрович БТР – это не комфортабельный автомобиль премиум-класса

Если в первой половине дня на занятиях по тактической подготовке светило солнце и активно таял снег, то послеобеденная боевая подготовка принесла немало сюрпризов: временами дождь лил так сильно, что на солдатах по окончании тренировки не осталось сухого места. Но это, по признанию военнослужащих, только закаляет. В таких условиях не получится долго быть неженкой.

Занятия по общевойсковой тактике позволяют не только улучшить навыки солдат по обращению с оружием, но также помогают сплотить коллектив, выработать командный дух и дают возможность командирам взводов получить практику по управлению людьми. БТР — это не комфортабельный автомобиль премиум-класса. В нем довольно тесно, чтобы открыть двери, нужно приложить немалые усилия. Более того, выйти из бронетранспортера и вернуться на ходу нужно быстро, потому что в реальных боевых ситуациях даже секунда промедления может стоить жизни. В таких условиях без поддержки и взаимовыручки работать практически невозможно, именно так коллектив закаляется лучше всего.

Кроме того, такие занятия развивают мышление и тренируют скорость принятия решений. Командир роты ставит задачи, а военнослужащие не только должны сами выбрать, каким способом их решить, но и уложиться в отведенное время. "Они не знают, какой объект я скажу им блокировать, поэтому импровизируют, как получается, как позволяет местность", — комментирует происходящее командир роты.



© Sputnik / Ирина Петрович "Нас приучают, чтобы были один за всех и все – за одного".

Тем временем три БТРа с представителями трех взводов совершают маневры на местности. Ливень пропитывает каждый миллиметр формы холодной водой, но настроение ребят это не портит, наоборот, сложные погодные условия только подстегивают к тому, чтобы быстро и качественно выполнить задание, полученное по шепелявой рации от командира. Все они очень стараются, чувствуется дух здоровой конкуренции. Так и должно быть: без желания стать лучше высот в службе не достичь.

Командный дух, обретенный на занятиях, витает над ротой и во время чистки оружия. Каждый готов поделиться с сослуживцем чистой ветошью или дать дельный совет. Именно такой атмосферы во внутренних войсках и добивается командование: открытой, честной и братской.

Солдат говорит

Проведя целый день вместе с солдатами, не только прочувствуешь атмосферу роты, но и успеешь послушать и услышать, что говорят те, кто чаще всего становятся жертвами дедовщины. Каждый военнослужащий имеет свою точку зрения на процесс прохождения службы, но все они сходятся в одном: им очень повезло служить именно здесь именно с этими сослуживцами.

Рядовой Артем Музыченко из младшего призыва, ему 19 лет, служит пятый месяц. Приехал из Гомельской области, еще до медкомиссии он знал, что хочет служить здесь. "Первое впечатление от службы было очень хорошее: коллектив хороший, атмосфера поддержки и взаимопомощи. Через недели две-три почувствовал себя так, как будто не первый год здесь служу. Военнослужащие, которые постарше, постоянно помогали, объясняли, что было непонятно", — поделился он.



© Sputnik / Ирина Петрович Все сходятся в одном: им очень повезло служить именно здесь

По словам Артема, нужно понять уклад жизни роты, поставить цели и к ним стремиться, и тогда все будет хорошо. "Нас приучают, чтобы были один за всех и все за одного. Если кто-то где-то отстает, поддерживают всей командой, чтобы этот человек себя чувствовал комфортно. Командование роты очень хорошо поощряет, если хорошо служишь", — рассказал он.

Старшему сержанту Станиславу Шебутько 21 год, ему осталось служить всего 3 недели. После окончания срочной службы он собирается остаться в бригаде служить по контракту. О начале службы говорит так: "Первое время было сложно. Курс молодого бойца и рота — это разные вещи. Было сложно адаптироваться от гражданской жизни: в 6 утра — подъем, в 10 — отбой, еды много дают и надо есть, даже если не хочется. А потом привыкаешь".



© Sputnik / Ирина Петрович Часы после ужина пролетают незаметно

Станислав отмечает, что все в роте поддерживают дружеские отношения. Сержанты и офицеры стараются сплотить коллектив, чтобы солдаты все стояли стеной друг за друга. "Как у нас говорят: "братишка должен прикрыть спину". Между солдатами разных призывов разницы нет", — пояснил он.

Его слова подтвердил еще один военнослужащий старшего призыва — 23-летний ефрейтор Вадим Воронков. По его словам, офицеры роты даже в самых тяжелых ситуациях поддерживают и помогают сплотиться. "Все, чего мы достигли, — грамоты, кубки, награды, — благодаря нашим командирам. Это те люди, которым я благодарен до глубины души. Я рад, что попал в эту роту к этим людям", — рассказал Вадим.

Ему осталось служить всего 3 недели, связать свою жизнь с армией он пока не готов, и он признается, что становится грустно от того, что нужно будет разойтись с сослуживцами: "Иногда думаешь, что будешь ходить на работу, будут у тебя дети, семья. Но это все не заменит того времени, что я провел здесь".

Это время действительно останется в памяти. Пусть даже в нашем случае это был всего один день.

День солдата и правда пролетает быстро. Он вмещает столько событий, что появляется ощущение целой прожитой жизни за этот короткий период. Пробыв целый день бок о бок с солдатами несложно убедиться, что скучать им действительно некогда.



© Sputnik / Ирина Петрович Часы после ужина пролетают незаметно

Часы после ужина пролетают незаметно. Личное время, когда почти все солдаты берутся за телефоны, звонят домой, читают книги или играют на гитаре. Традиционный просмотр новостей, который связывает военнослужащих с событиями внешнего мира и сглаживает чувство изолированности. Вечерняя прогулка, во время которой ребята поют свои любимые песни.



© Sputnik / Ирина Петрович Традиционный просмотр новостей связывает военнослужащих с событиями внешнего мира

К вечеру проявляется такая усталость, что хочется поскорее уснуть, и совершенно нет желания тратить оставшуюся энергию на конфликты. Постоянная занятость и высокая интенсивность занятий — это и есть первый секрет, который позволяет военнослужащим внутренних войск избегать появления неуставных отношений.



© Sputnik / Ирина Петрович Служить в войсковой части 3214 внутренних войск МВД хотят многие

Важным фактором в создании здоровой атмосферы во внутренних войсках становится строгий отбор призывников. О том, как это происходит, читайте в материале "Рецепт 3214: как избежать неуставных отношений", который будет опубликован 1 ноября в 08:00. Следите за обновлениями портала.