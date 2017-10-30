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Встреча Сурикова со студентами: говорили о Собчак и Союзном государстве

31.10.2017 16:50 — Разное | Sputnik Беларусь  
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О чем спрашивали студенты-международники российского посла во время встречи в здании Посольства в Минске, смотрите в видеосюжете Sputnik.

"Говорили про Ксению Собчак, говорили о Союзном государстве, о Евразийском экономическом союзе, о его перспективах, о трудностях на сегодняшний день", – сообщил журналистам посол Суриков после встречи со студентами, которая прошла в закрытом для прессы формате.

Также, по словам посла, студенты интересовались, что нужно для развития Союзного государства Беларуси и России, шла речь о том, "как мы видим ситуацию с ДНР и ЛНР".

Отвечая на вопрос журналистов об уровне компетентности в этих вопросах белорусских студентов-международников, Суриков с иронией отметил, что об этом нужно судить из ответов, а не задаваемых вопросов.

"Уровень компетентности у них еще впереди, они студенты второго курса, они пока напитываются общими знаниями без конкретики и детализации", – сказал посол.

4 ноября в России отмечается государственный праздник – День народного единства. Посольство РФ в РБ накануне праздника проводит традиционные встречи, в том числе со студентами. Посол Суриков возглавляет российскую дипмиссию в Минске более десяти лет. Он является дуайеном дипкорпуса иностранных послов, аккредитованных в Беларуси.

 
Теги: Минск
 
 
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Чрезвычайный и Полномочный Посол России в Беларуси Александр Суриков накануне Дня народного единства, который отмечается в РФ 4 ноября, встретился со студентами...

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