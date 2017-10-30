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Конституционный суд Испании отменил резолюцию о независимости Каталонии

31.10.2017 17:11 — Разное | Ежедневник  
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Конституционный суд Испании отменил резолюцию о независимости Каталонии

фото: ria.ru

Конституционный суд Испании заблокировал провозглашение независимости Каталонии.

Также государственный прокурор Испании возобновил обвинения каталонских лидеровв подстрекательстве к сепаратизму, сообщает Reuters со ссылкой на пресс-секретаря суда. Верховный суд уже принял к рассмотрению дело против спикера парламента автономии Карме Форкадела.

На прошлой неделе парламент Каталонии принял декларацию о независимости региона. Спустя несколько часов после этого власти Испании отправили в отставку региональное правительство, распустили парламент и назначили новые выборы в регионе на 21 декабря, пишет ria.ru.

В Мадриде выразили надежду, что выборы позволят "восстановить правовое государство". Экс-глава женералитата уехал в Брюссель, где заявил, что принимает досрочное голосование как вызов.
 

 
 
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Конституционный суд Испании заблокировал провозглашение независимости Каталонии.

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