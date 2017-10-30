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На границе с Литвой 1 и 2 ноября будут работать упрощенные пункты пропуска

31.10.2017 17:02 — Разное | Ежедневник  
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На границе с Литвой 1 и 2 ноября будут работать упрощенные пункты пропуска

Госпогранкомитетом опубликованграфик работы пунктов упрощенного пропуска на белорусско-литовской границе в День всех святых и День поминовения усопших 1 и 2 ноября.

Так, "Кемелишки" (Островецкий район) 1 и 2 ноября будет работать с 10:00 до 17:00. "Лынтупы" (Поставский район) 1 ноября - с 09:00 до 20:00. 2 ноября здесь пропуска не будет.

"Пицкуны" и "Геранены" в Ивьевском районе 1 и 2 ноября работают с 12:00 до 17:00 и с 11:00 до 17:00 соответственно. Пересечь границу в "Дотишках" (Вороновский район) можно ежедневно с 10:00 до 19:00, "Петюлевцах" (Щучинский район) 1 и 2 ноября, а также по пятницам, субботам, воскресеньям - с 12:00 до 17:00; в "Поречье" (Гродненский район) - ежедневно с 09:00 до 19:00, в "Видзах" (Браславский район) - ежедневно круглосуточно.

В этих пунктах будет проводиться пропуск граждан, постоянно проживающих на приграничной территории. При себе необходимо иметь паспорт с визой и документ, подтверждающий постоянное проживание в приграничье. Пересекать границу можно пешком, на велосипедах и на легковых автомобилях, находящихся в личном пользовании лиц, проходящих оформление через границу. Водителям также необходимо предъявлять свидетельство о регистрации автомобиля и договор страхования "Зеленая карта". 

 
 
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Госпогранкомитетом опубликованграфик работы пунктов упрощенного пропуска на белорусско-литовской границе в День всех святых и День поминовения усопших 1 и 2...

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