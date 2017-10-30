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Банк Порошенко увеличил прибыль в несколько раз

31.10.2017 17:36 — Разное | Ежедневник  
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Банк Порошенко увеличил прибыль в несколько раз

фото: РБК-Украина

Киевский Международный инвестиционный банк (МИБ), которым владеет президент Украины Петр Порошенко, в январе-сентябре 2017 года увеличил прибыль в 2,5 раза до 2,9 миллиона долларов.

Об этом сообщают «Украинские новости» со ссылкой на данные финансовой отчетности кредитной организации.

Чистые процентные доходы МИБ составили 4,6 миллиона долларов, чистые комиссионные — 2,4 миллиона долларов. Активы банка в нынешнем году выросли на 1,3 процента до 256 миллионов долларов.

При этом кредитный портфель снизился на 11,5 процента до 70,4 миллиона долларов, а обязательства — на 1,4 процента до 234 миллионов долларов.

В 2016 году банк Порошенко получил 1,6 миллиона долларов прибыли.

По данным Национального банка Украины, на 1 июля по размеру активов МИБ занимал 23-е место среди 88 действующих банков страны.

26 октября киевский журнал «Новое время» представил рейтинг самых богатых людей Украины. Президент страны Петр Порошенко с состоянием один миллиард долларов занял пятое место в списке.

Доход президента Украины в 2016 году составил более 12 миллионов гривен (26 миллионов рублей). Большую его часть он получил в Международном инвестиционном банке в качестве процентов по вкладам.

 
 
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Киевский Международный инвестиционный банк (МИБ), которым владеет президент Украины Петр Порошенко, в январе-сентябре 2017 года увеличил прибыль в 2,5 раза до 2,9...

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