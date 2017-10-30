Данюк: обвинения в адрес Манафорта рикошетят по самому Трампу /

Пол Манафорт, ранее возглавлявший предвыборный штаб действующего главы Белого дома, вместе с деловым партнером Риком Гейтсом обвиняются по двенадцати статьям, включая сговор против США и сговор с целью отмывания средств. В обвинительном заключении говорится, что Манафорт и Гейтс получили десятки миллионов долларов за лоббирование интересов Украины в 2006-2015 годах. Их деятельность касалась, в частности, санкций против Украины, выборов и уголовного дела против экс-премьера Юлии Тимошенко, отмечается в заключении.



© Sputnik/ Кирилл Каллиников Лавров: в последние годы все пытаются свалить на Россию

Заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов Российского Университета Дружбы Народов Никита Данюк прокомментировал радио Sputnik обвинения в адрес экс-советника американского президента и возможный удар по имиджу самого Дональда Трампа в связи с коррупционным скандалом в США.

"Манафорта обвиняют за незаконную лоббистскую деятельность и, по большому счету, отмывание денег в пользу украинского правительства, и этот период относится ко времени, когда он не возглавлял предвыборный штаб Дональда Трампа. Но понятно, что СМИ создают смысловую связь. Человек, который возглавлял избирательный штаб действующего главы государства, уличен в коррупционном скандале и будет подвергаться уголовному преследованию. Естественно, это скажется в очередной раз и на позиции самого Трампа, для него это очень сильный имиджевый урон", - говорит Данюк.

Комментарий заместителя директора Института стратегических исследований и прогнозов Российского Университета Дружбы Народов Никиты Данюка слушайте на радио Sputnik Беларусь.