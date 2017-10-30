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Данюк: обвинения в адрес Манафорта рикошетят по самому Трампу

31.10.2017 18:05 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Пол Манафорт, ранее возглавлявший предвыборный штаб действующего главы Белого дома, вместе с деловым партнером Риком Гейтсом обвиняются по двенадцати статьям, включая сговор против США и сговор с целью отмывания средств. В обвинительном заключении говорится, что Манафорт и Гейтс получили десятки миллионов долларов за лоббирование интересов Украины в 2006-2015 годах.  Их деятельность касалась, в частности, санкций против Украины, выборов и уголовного дела против экс-премьера Юлии Тимошенко, отмечается в заключении.

Данюк: обвинения в адрес Манафорта рикошетят по самому Трампу
© Sputnik/ Кирилл Каллиников
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Заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов  Российского Университета Дружбы Народов Никита Данюк прокомментировал радио Sputnik  обвинения в адрес экс-советника американского президента и возможный удар по имиджу самого Дональда Трампа в связи с коррупционным скандалом в США.

"Манафорта обвиняют за незаконную лоббистскую деятельность и, по большому счету, отмывание денег в пользу украинского правительства, и этот период относится ко времени, когда он не возглавлял предвыборный штаб Дональда Трампа. Но понятно, что СМИ создают смысловую связь. Человек, который возглавлял избирательный штаб действующего главы государства, уличен в коррупционном скандале и будет подвергаться уголовному преследованию. Естественно, это скажется в очередной раз и на позиции самого Трампа, для него это очень сильный имиджевый урон",  - говорит Данюк.

Комментарий заместителя директора Института стратегических исследований и прогнозов  Российского Университета Дружбы Народов Никиты Данюка слушайте на радио Sputnik Беларусь.

 
 
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Политический эксперт Никита Данюк прокомментировал Sputnik обвинения, предъявленные экс-советнику американского президента Полу Манафорту, которому может грозить...

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