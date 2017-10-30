Рейтинг Doing Business 2018 – Беларусь на 38-м месте





Беларусь заняла в рейтинге Doing Business 2018 ("Ведение бизнеса - 2018") 38-ю позицию среди 190 государств, по которым проводится данное исследование. По сравнению с прошлым годом Беларусь ухудшила свои показатели на одну позицию.

Об этом сообщила журналистам соавтор отчета Валентина Салтан, передает БЕЛТА. Согласно аналогичному отчету, опубликованному в октябре прошлого года, страна занимала 37-е место.

"По сравнению с прошлым годом изменение не очень большое - понижение на одну позицию. Это снижение связано с тем, что другие страны провели более активную реформаторскую деятельность. В этом году мы отмечаем всего лишь одну реформу в Беларуси - по получению кредитов", - пояснила соавтор отчета.

При этом она отметила, что за последний год никаких существенных изменений в методологии рейтинга не произошло. Валентина Салтан обратила внимание, что темп реформ в Беларуси немного снизился.

"Вместе с тем в 2006 году Беларусь находилась на 106-м месте из примерно 150 стран, а сейчас страна на 38-м месте - это очень хороший показатель", - заметила эксперт.

В отчете за прошлый год учитывались четыре значимые реформы для бизнеса. При составлении отчета "Ведение бизнеса - 2018" исследовались сферы жизнедеятельности бизнеса, среди которых "Получение разрешений на строительство" - 22-е место (в отчете 2017 года - 28-е), "Регистрация собственности" - 5-е место (5-е), "Налогообложение" - 96-е место (99-е), "Разрешение неплатежеспособности" - 68-е место (69-е). Всего было проанализировано десять индикаторов.

"В этом году данные остались практически без изменений по всем этим индикаторам. Могу отметить, что по регистрации собственности у Беларуси и так очень хорошая позиция - 5-е место из 190 стран, - сказала эксперт. - В стране, исходя из наших данных, нужны только две процедуры, чтобы зарегистрировать собственность, и регистрацию можно сделать всего лишь за два дня и по незначительной стоимости". Валентина Салтан также отметила неплохие результаты у Беларуси по индикатору "Получение разрешения на строительство".

"Страна находится на 22-м месте. Очень часто частный сектор жалуется именно на этот индикатор. В Беларуси, чтобы получить разрешение на строительство, надо пройти 16 процедур, это можно сделать за 115 дней. Если сравнить со средним показателем по региону Европы и Центральной Азии, там он составляет 168 дней", - рассказала она.

В глобальном рейтинге стран с наиболее благоприятными условиями для предпринимательской деятельности лидером осталась Новая Зеландия. На втором месте по-прежнему находится Сингапур. За ними следуют Дания, Республика Корея, Гонконг (Китай), США, Великобритания, Норвегия, Грузия и Швеция. Среди стран постсоветского пространства самое высокое место занимает Грузия - 9-е, которая за последние 15 лет провела 47 реформ. Следом за ней идут Эстония - 12-е, Литва (16-е), Латвия (19-е) и Польша (27-е). Далее расположились Россия (35-е), Казахстан (36-е), Узбекистан (74-е), Украина (76-е), Кыргызстан (77-е), Таджикистан (123-е). Валентина Салтан отметила, что рейтинг Doing Business достаточно простой и имеет прозрачную методологию. "Благодаря этому странам и правительствам очень легко просчитать и посмотреть, как они могут изменить свою бизнес-среду. И не только для того, чтобы вырасти в рейтинге, но чтобы на самом деле улучшить среду для ведения бизнеса в стране. А это ведет к экономическому росту, инвестициям, созданию новых рабочих мест", - констатировала эксперт. Кроме того, индикаторы, по которым проводится исследование, позволяют получить актуальное представление об экономической ситуации в стране. В целом страны Европы и Центральной Азии в прошлом году провели 44 реформы, благоприятные для бизнеса, по данным за 15 лет общее число реформ в регионе составило 673.