Директор НЦЗПИ считает законодательство компактным и сбалансированным

Каким белорусское законодательство считают простые граждане, белорусские бизнесмены и иностранные инвесторы руководитель исследовательского центра не сообщил.

Об этом директор Национального центра законодательства и правовых исследований (НЦЗПИ) Вадим Ипатов рассказал в интервью БЕЛТА.

"Что касается действующих в Беларуси законов, полагаем, что их количество не является чрезмерным. Этому способствует научно обоснованное планирование подготовки законопроектов, которым занимается наш центр. Кроме того, действует запрет на внесение частых корректировок в законы и иные нормативные правовые акты, на принятие множественных актов по одному и тому же вопросу, на регулярной основе проводятся мероприятия по систематизации законодательства, расчистке законодательства от устаревших актов. В целом наше законодательство можно охарактеризовать как достаточно компактное и сбалансированное", - сказал Вадим Ипатов.

Между тем он обратил внимание, что в иностранных государствах используются разнообразные методы оптимизации законодательного массива.

Например, перспективным направлением стало внедрение в нормотворческую деятельность ряда стран принципа "оne in - one out" ("один за один"), который означает, что, принимая одно правило, следует отменить другое правило.

"Этот принцип является одним из элементов системы оценки воздействия актов законодательства. Канада внедрила его в нормотворческую деятельность в 2012 году и реализует как часть плана снижения бюрократии, Германия - в июле 2015 года, Россия - в октябре 2015 года и применяет его исключительно при разработке проектов нормативных правовых актов, имеющих высокую степень влияния на условия осуществления предпринимательской деятельности", - отметил директор НЦЗПИ.

В некоторых странах, по его словам, закреплено более жесткое требование - "оne in - two out" ("один за два"). Например, Австралия ввела его в действие в 2011 году, Великобритания после успешного применения принципа "один за один" в 2012 году планомерно перешла к реализации принципа "один за два". В своем выступлении президент США Дональд Трамп отметил, что законодательство США в ближайшее время также должно быть переведено на реализацию принципа "один за два", добавил Вадим Ипатов.